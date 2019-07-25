Beauty：對抗高溫潮濕 精明補妝 靚足全日

急救底妝 粉底小量多輕印

炎炎夏日，無論你所用的化妝品如何標榜防水持久，但高溫令油脂大量增生，伴隨着汗水，妝容難免會溶化。專業化妝師Lauren Lee指出，夏日脫妝，底妝會是首當其衝，尤其是毛孔比較粗大的T-zone、鼻翼位更容易出油，加上不斷流汗的髮線位置，會出現粉底班駁、浮粉等尷尬情况。她建議補妝最重要是先清理好殘妝，夏日可隨身攜帶補濕噴霧、海綿和面紙作補妝裝備，先用面紙輕輕按壓鼻翼兩側、額頭、面頰等容易或已經出油的部位，然後用補濕噴霧均勻噴全面，不僅能即時為肌膚降溫，更可令面上的殘妝容易推勻，再配合乾淨海棉將脫妝部位輕輕印壓推勻，能同時吸收多餘的油脂，當將底妝清理到乾淨平滑後，補上的妝才能更持久。Lauren提議可根據膚質使用不同的粉底補妝，油性肌膚可用粉餅，而乾性肌膚則可用BB Cushion，補上的妝才能更持久，上粉底時可小量多次、輕印地補妝，就能保持妝容清透如新。

殘妝未印乾 愈補愈「髒」

那麼為什麼不少人補妝會愈補愈「髒」呢？Lauren表示最常見是殘妝還未印乾清理，就真接用粉餅不斷印，當粉餅遇上濕氣和油脂時，只會令底妝更厚重，出現一塊塊不平整的感覺。其次是用面油紙吸盡面上油分後，卻沒有噴上任何補濕噴霧，就在面部印上厚厚的粉餅，反而會因面部太乾導致底妝龜裂。另外，補妝時亦須注意衛生，粉撲和海綿最少一周清洗一次，否則在吸收大量油脂和汗水後，間接成為細菌滋生的溫牀，直接接觸到皮膚時容易滋生粉刺暗瘡，同時影響上妝，底妝看來便會變得髒髒。

防溶秘訣 持久眼妝

除了粉底之外，眼線、眼影溶成一團亦是炎夏常見的妝容煩惱，化妝師Deep Choi表示要找到防水防汗的眼線產品的確不容易，夏天上眼妝時更需留意打底工夫，可先塗上具持妝功效的eye base，因眼皮一般容易泛油，此類產品有助控油，保持眼皮平滑乾爽，至於眼線方面選用眼線膠和眼線液，比起一般眼線筆更能對抗暈染，Deep更分享完妝時可加入一個小動作：為面部上完碎粉後，順帶輕掃一下眼角、眼皮位，剩餘的碎粉能讓眼妝保持乾爽，不易溶妝。

若眼線或眼影仍是不慎暈染，其防水質地更是難以清理，Deep建議此時可用一支棉花棒，沾一點眼霜，因為當中的油分能輕易推走溶掉的眼妝，然後再在眼周印上遮瑕膏，補上眼線即可，最後在眼皮掃上碎粉，可以讓眼妝更持久。

■ Profile

．Lauren Lee - 從事專業化妝師工作13年，活躍於各大媒體，化妝風格大膽創新，擅長勾畫輪廓，合作品牌包括Cle de Peau、Nars、MAC、Too Face等。

．Deep Choi - 活躍於各大雜誌媒體，經常與各大時裝和珠寶品牌單位合作，並為發布會擔任大會化妝。

文：Elly Lai

編輯/陳玥玲

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：Benefit 3579 4000 Dior 2870 0543 Make up For Ever 2154 1151 Urban Decay 2178 1522 YSL 3192 4338