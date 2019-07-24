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2019年7月24日星期三
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Wine：「威友」摸杯底好去處
【呎價港幣$1,500起】墨爾本自選獨立屋連地
(Sponsored by Ray White Hong Kong)
Quicknote：黃竹坑人氣酒吧Sunset Hour
Watch Out：精巧珠寶工藝 結合腕表設計
Watch News：買二手名表 享免費驗證
Style：墨鏡加持 變身型男
收藏軍服 承載回憶與歷史
軍服介紹
軍服用品店：英軍品用編號「99」美軍用「01」
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軍服介紹
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【明報專訊】Thomas的軍事藏品多不勝數，主要有軍服和軍章兩大類，以下介紹一些精品。
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Wine：「威友」摸杯底好去處
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