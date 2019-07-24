Wine：「威友」摸杯底好去處

「羽生啤牌」列陣歡迎 一嘗老酒滋味

香港酒吧成行成市，專門酒吧也愈開愈多，之前多是Wine bar（專飲紅酒白酒），現在時興是Sake bar、Gin bar，當然威士忌酒吧也不少，但大多集中在中上環及尖沙嘴一帶，到近年才開始遍地開花，灣仔、銅鑼灣，以至觀塘也有，但還是設在多辦公室的地方，住宅區如荃灣、沙田等還是未有專門的威士忌酒吧（尤其荃灣明明有很多酒吧）。以下便談談我喜歡的幾間威士忌酒吧。

威士忌愛好者很難沒聽過Club Qing的大名，老闆Aaron是威士忌收藏家，集齊了一套54支羽生的啤牌系列，並放了在Club Qing展覽；據說全球也只得幾套，2015年Bonhams威士忌拍賣會上拍賣價便達3,797,500港元的天價，現時就算單支買，也動輒幾萬元，難怪不少威友都會去Club Qing「朝聖」。

撇開參觀因素，Club Qing的選酒也讓威友垂涎三尺，因為Club Qing有很多舊酒，或者老酒，雖然價錢不菲，但因為這些老酒大多很罕有，如果入貨價都不便宜的話，那麼這其實是「良心價」（笑）。Club Qing也推出了很多自己選桶的IB（Independent Bottler，獨立裝瓶廠），因為都是按照Aaron的口味而選桶，所以你可以透過這些IB更了解這間酒吧。

在喧鬧的蘭桂坊，在這間樓上舖卻可以寧靜地品嘗各式佳釀，還有，如果跟酒保Jack熟絡起來，或許他會跟你分享從前當運動員的趣事，因為他過往是香港隊的單車手，曾參加奧運。

地址：中環蘭桂坊8-11號昌隆商業大廈10樓

◆舒適有情調 威士忌朱古力一試難忘

在卑利街小斜路的一間小酒吧Nocturne Wine & Whisky Bar，地方不大，但很有情調，也很舒適。從前主打紅白酒，所以樓上有一個小酒窖（現在也供客人逐瓶買），前幾年轉攻威士忌，也跟Club Qing、Ginger等合作推出IB，不過潮流興飲Gin，所以近期闢了酒架的一角放置世界各地的琴酒。上兩周我路過飲了兩杯，其中一杯便是日本小正釀造所的作品，釀造過程中加了櫻島的小蜜柑，令Gin酒有種獨特的柑香。

Nocturne的威士忌酒單未算有很大驚喜，我最喜歡的倒是加上了威士忌製作的朱古力，其中加了Laphroaig那種的泥煤煙熏味令人一試難忘，據說是該酒吧的日本女酒保託朋友hand made的，很值得一試。

地址：中環卑利街35號

◆店主「私竇」 來一場威士忌Omakase

首先，Bar Ginger不好找，灰色水泥牆，連門口也是灰色的，如果錯過了那掛牆的燈，便很容易錯過這小店；然後，入到Ginger也會令你不太感覺它是一間酒吧，雖然吧枱後有三四百支威士忌，但一來店內雜物不少，二來店主Tony有時會穿T恤短褲，所以你會感覺更像是走進了Tony收藏威士忌的「私竇」，多過這是一間酒吧。

這裏沒有Menu，因選酒特別，有很多IB作品，但貨量少，可能每款只入一兩支，酒單追不上換酒速度，所以Tony後來索性不要Menu了。要點酒，可以看看酒架上有什麼，也可以讓Tony發辦，來一場威士忌的Omakase，就算你是入門級，只需說出自己喜歡的口味，譬如清新、帶花香、重泥煤（還有預算）……知識豐富的Tony便會幫你搞定。

地址：中環安和里12號

◆走入「大木桶」歎IB

Casky選址有點大膽，雖然謝斐道駱克道一帶有很多酒吧夜店，但那一種是消閒娛樂居多，所以客路未必跟走專業型的Casky很脗合，但個人覺得灣仔有間像樣的威士忌酒吧是好事。

Casky的裝修就像一個大木桶，樓底很高，沒有壓迫感，酒架分兩大組，一邊主要是OB（Official Bottle，原廠裝瓶），一邊則是IB。Casky雖然開張不太久，但已經有自己選桶的IB，年初推出了1988年蒸餾由Wemyss Malts裝瓶的Bowmore 30年單桶，我也是為了這支酒幫襯Casky，結果沒令我失望，泥煤、煙熏與蜜糖交織，入口也很醇滑，很期待他們之後的選桶。

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈地下1號舖

◆賣相fancy 服務貼心

The ThirtySix原址本來是另一家經典威士忌酒吧Angel's Share，後者早前結業，由The ThirtySix頂上，內部格局也差不多，但沒有了門口後那個大大的威士忌酒桶，反而將亮點放在中間那個放威士忌的小空間。酒不算很多，擺放卻很有心思，譬如其中一行的威士忌，全部都是由女釀酒師主理。

無論裝修，以至食物飲品賣相，都很fancy（很難不用這個英文字來形容），就算一杯Highball（威士忌加冰加梳打水），杯墊也是會發光的。不過，我喜歡這店不是因為「外表」，而是其很貼心的服務，例如當你揀威士忌的時候，你不太確定會否喜歡那口味不要緊，因為酒保會斟一小口讓你嘗一嘗；那一天朋友點了一杯經典威士忌雞尾酒Old Fashioned，差不多喝完後侍應來詢問評價時，朋友直白地說覺得稍微淡了一些，想不到侍應過了一陣子便帶着一杯重新調配的Old Fashioned過來讓朋友品嘗。這樣的服務自然令人想回頭幫襯。

地址：荷李活道23號2樓

◆接近傳統日本威士忌吧

Butler可能是全香港最接近傳統日本威士忌酒吧，酒保們衣著整齊，重視儀容，服務態度也很好，酒單上如果沒有心頭好，也可以找酒保推介，或者在酒架上搜索一下。雖然有兩層，但周五、六客人很多，最好先訂位。還有，要提一提的是，喝得開心談得興奮都好，也要注意聲浪，否則酒保會很禮貌地來提醒。

地址：尖沙嘴麼地道30號5樓

◆日系有情調 首席酒保風趣

跟Butler在同一幢大廈，Bar Buonasera雖然也是日系酒吧，但更有情調，以威士忌作基酒的雞尾酒尤其調得好喝，加分點是首席酒保Nick通曉中英日語，風趣擅談，跟他聊天是一種享受。

地址：尖沙嘴麼地道30號7樓

◆環境舒適好hea 樂隊間中表演助興

如果在尖東飯後想舒服地喝一杯，那麼位於海景嘉福酒店內的Tiffany's New York Bar（下稱Tiffany）肯定不會讓你失望，空間充足，大大的梳化很舒服，有時還會有樂隊表演，是一個很好hea的地方。Tiffany每年都會搞Whisky Festival，戶外的地方還可以抽雪茄。

地址：尖東麼地道70號

■關鍵詞

Neat

到威士忌酒吧點酒，酒保或侍應多數問Neat or on （the） rocks？Neat的意思是純飲，另一種說法是Straight up；至於On（the）rocks即是加冰，加冰雖然未能品嘗到威士忌的原味，但有助稀釋酒精，加強威士忌的香氣。另外有一些威士忌吧可以叫半杯分量（Half shot），在電影中常聽到的Double，就是雙份了。

■Profile

胡蘇 - 開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯/梁小玲

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