Style：墨鏡加持 變身型男

夏天太陽猛烈，太陽眼鏡是不可或缺的配件。在外國，佩戴太陽眼鏡是平常事，在香港卻算不上流行。其實眼鏡除了保護眼睛，也是塑造形象的好幫手。

不論是Elton John「聰明豆包裝」式的華麗太陽眼鏡，或是Keanu Reeves在電影The Matrix中「交戲」的細小科幻黑超，他們各人佩戴的太陽眼鏡，總符合身分角色，又或是一種象徵。近年推出的太陽眼鏡款式與創意，已不再只局限於黑色鏡片與金屬框架，大家可以更隨心塑造想要的形象。

最潮設計 兼備復古與前衛

2019年的太陽眼鏡潮流趨勢，就正正橫跨過去與未來，既有復古款式，也有具強烈未來主義的設計。要數當中的「懷舊」表表者，由Alessandro Michele帶領的Gucci。品牌繼續將復古當時興，炮製出取材自1980、1990年代的款式。特大的梯形鏡框，配以醋酸纖維材質，浮誇又幽默，再加上鏤空圖案或是金色飾面，盡顯那美好時代的「金碧輝煌」氣息。

另一方面，相信不少男士從小就受到科幻電影或動畫影響，對「上太空」總抱着一份迷思。從深受潮人愛戴的Balenciaga到來自韓國的Gentle Monster，也以高科技為創作靈感。前者推出的眼罩式鏡片，採用反光色調，予人走在尖端的感覺；至於後者則「大玩特玩」未來主義，鏡款設計充滿實驗風格，相當前衞破格。

「超細」鏡片 玩味十足

說起未來感的設計，不少品牌從高速運動取材，炮製出面罩式眼鏡。例如Stella McCartney，就從飛行員及眼罩設計取材，配以鮮艷用色的鏡片，破格又具時尚氣息；另一方面，幾何多邊形框亦大行其道，強調流線感，且帶有經典復古味道；而比眼睛還要細小的「超細」鏡片款式，亦相當好玩，兼流露耳目一新的感覺。

眼見千奇百趣的太陽眼鏡，心想自己必定難以駕馭？其實只要挑選一副切合面形的眼鏡設計，便能夠為外貌「加分」。從視覺上分析，由於太陽眼鏡能為面部塑造立體感，可以令原本扁平的五官顯得輪廓分明。除此之外，臉孔好看與否，實際上與面容的對稱度有關；而太陽眼鏡的深色鏡片，正好遮擋眼部周圍的不對稱缺點，從而提升面部的和諧感。

文：Vivian Lau

模特兒：Santiago N（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/王翠麗

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