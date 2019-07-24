Watch News：買二手名表 享免費驗證

Carousell與名錶廊合作

Carousell 5大搜尋量最高的奢侈腕表品牌中，以Rolex擁有最多款式、瀏覧次數及交易數量，所以驗證服務亦先由Rolex開始試行。Carousell用戶在提交Rolex腕表作拍賣品時，可標記「#接受KenWatches驗證」，以刊登在Carousell應用程式的特選名單中。有興趣的買家可為腕表出價，賣家可選擇是否接受價格。當雙方接受價格後，賣家需於Carousell填寫網上表格，預約於名錶廊灣仔分店驗證，並建議買家同步交易。買賣雙方簽署免責聲明及參與者協議，驗證後交易便告完成。

Carousell指出，Rolex以外，Seiko、Tudor、Omega和Panerai也是用戶經常搜尋的品牌，將來也有將驗證服務擴展至其他品牌的計劃，令買賣雙方更有保障。

文：Tung Cheung

查詢：www.carousell.com

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