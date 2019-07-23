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Happy PaMa 教得樂 第251期

Happy Pa Ma

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華德物語：多元化德國電視節目

【明報專訊】一直留意香港動向的華德一家，在上一篇章分享了一段德國的歷史故事，來借鏡「良知」和「法律」的微妙關係，這次華德媽繼續分享一下我們的所思所想吧！

兒童節目精心報道「反送中」

記得6月中的香港反送中遊行示威，都引起世界各地的關注。而在德國，更有一個兒童節目迅速地製作了一個簡報，去給德國兒童補充一下這個社會議題呢！約3分鐘的報道裏，主持人由當時的「反送中」百萬人遊行作為切入點，然後輔以生動的動畫，去提及香港由港英政權到中國香港的轉變等，是良好的時事教材。經常留意兒童節目的華德一家，對此感到相當驚喜，並且為此而對「電視稅」的態度有所改變！

在較早前的文章，我曾表示對德國的「電視稅」感到無奈（每戶需每月繳交約40歐元的公用電視稅）；但現在我變得非常樂意，因為我從心底裏為持平、多元化的德國電視節目感到自豪。以前我的德文不足以跟上電視節目的節奏而提不起興趣，後來當我漸漸掌握他們的語速後，就開始跟華德爸在飯後一起看電視。久而久之，我適應了這邊資訊、問答遊戲、反諷政治棟篤笑等節目的風氣，也從收看電視節目裏學到不少新知，就開始放下對這張月費單的怨念了。

每月40歐元電視稅抵畀！

時至今日，民意沸騰的香港用了多少次和平示威去表達對修例的不滿？然後特首又是如何一次又一次的激起民憤呢？令我最痛心疾首的是在一連串的風波中輕生的年輕人們，到底是一個如何絕望的未來或願景才會迫使人放棄生命？當中又有多少是因為社交媒體和主流媒體的廣泛渲染下的因素呢？當事件去到第4宗的時候，我留意到香港媒體都很克制、非常低調的講述事件，若你不刻意「爬文」甚至不會知道這件事。

我不想評論個別人士的功過，只想表達這一連串事件下作為一個香港人的反思是什麼。作為一個母親，我不會冒險站在最前線，因為我無時無刻的在想：我的生命不再只為我個人負責了。可是當我看到那個站在最前線、苦口婆心勸喻警方不要放催淚彈的香港媽媽，我的心情簡直是百感交集，她視前線的年輕人如子女一樣，她展開翅膀來保護下一代的一瞬間，真的烙在我心裏了。無論大家的政治取態是什麼，都希望大家給時間和耐性予對方去溝通。一言不合，繼而動武真的非常不適合現代化、文明和享譽國際的香港呢！

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味

文﹕華德媽

[Happy PaMa 教得樂 第251期]

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