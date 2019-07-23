副刊
Happy PaMa 教得樂 第251期

Happy Pa Ma

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媽媽維特：故事翻譯機

【明報專訊】每早帶弟弟返幼稚園，在路上講故事是指定的「儀式」。通常在同一階段，弟弟想聽的都是同一個故事。初入學時，主題就是小明上學後愈來愈叻。也有好一陣子，是講小雨點降臨萬物的遊記，遊記每每以雨點落在學校窗上悄看小朋友作結。他初接觸死亡概念的時候，常常要我講小獅子的一生。再後來，他天天要聽小明蟲上學途中遇見蛇妖的故事——小明蟲害怕看到蛇妖雙目會變成化石，幸好想到聽聲而行的方法，最終有驚無險平安回校。

這些故事都是憑一時靈感而編出來，靈感可以千變萬化，但回想起來，我編故事通常都有幾個通則。首先，我會避免借故事來講道理和填鴨。如果說，我的故事當中有沒有什麼「大人的意圖」，我會說有兩個，其一是透過情節的發展，來支持和承托孩子的心靈需要，其二就是帶給孩子趣味和想像。

在成長過程中，孩子心靈要跨過許多關口，有許多擔心驚怕，我渴望藉着故事「給力」（empower），讓他找到力量面對自己的不安。那可能是對入學的不安，對長大的憂慮，對消逝的害怕，對妖魔鬼怪的莫名恐懼。大概是孩子在不同階段都會有某個心靈需要的主調吧，弟弟總是反覆要求聽同一個故事，百聽不厭。

有陣子他不斷要我仔細講火車相撞、死傷枕藉的故事，我心裏覺得沒趣卻又要天天應酬他，說得有點敷衍。後來卻漸漸發現，他喜歡聽到小老鼠一家在火車意外中保住性命、只屬小傷，救護人員又如何協助傷者的一幕。至此我終於明白，火車災難象徵了孩子心中一個難以言喻的重大難關，而他內心渴望在即使這樣巨大的災難中，也能有走出生天的方法。於是，我就很落力地描述走出生天的一環。

正是如此，我說故事的另一個通則是，鑑於孩子通常會代入主角，我會盡量從孩子的高度去看事情，一邊編故事，一邊看孩子的反應，順着他的性情喜好續下去。所以，每一個故事都可以說是我和孩子的共同創作，孩子在每個故事關節眼上的意向，在在影響故事的流動。如此者，同一故事在說了好多遍之後，也會出現一些變調。

孩子說故事 反映內心世界

我想，表面上是我在說故事，其實是孩子在說故事，只是經由我的嘴巴，把孩子的心思「翻譯」出來，再構成故事。而孩子所說的故事，就是他內心世界的反映。當然，當「故事翻譯機」並不容易，要真心誠意地進入孩子的世界，而不是在未進入前就因循大人想法，給出類似「撞火車死咁多人好慘嗰喎」的慣性判語而停步。每次進入孩子的世界，都是一趟寶藏的尋覓。

最近，家中兩小子都迷上了電視卡通《新幹線戰士》。於是，弟弟也在上學時要求聽「港鐵戰士」，模式也要像電視一樣，每天講一集新的內容。為了省力，我最初主要抄原著框架，每集介紹一個戰士和巨型怪物體，它們的模樣和對戰經過就交給孩子決定。

我把主角設定為一列名字叫「小鐵」的港鐵，小鐵因為聽見小朋友乘客聊天而知道列車可以變為機械人，於是也學懂了變身。弟弟讓小鐵當上「E9白戰士」，一一打敗地下怪、樓梯怪、電梯怪。後來，隊友陸續出場，有紅戰士、彩虹戰士、天氣戰士，還有最強戰士E5 Mark 2。

基本上我是聲演，弟弟做導演兼武術指導。打過好多集之後，我方向一轉，提到小鐵自覺不及E5 Mark 2，想不到弟弟非常受用，故事遂變成關於小鐵的成長。

有一集，他要求講小鐵的出生，說它在「媽媽肚裏」時很小很小，出生後在車廠裏，最初連路也不會走。為了承托孩子，我嘗試說小鐵已愈來愈勁，漸漸升級成為Mark 1、繼而是Mark 2。但弟弟堅持，即使小鐵升級，E5也會升上到Mark 4，小鐵還是永遠落後於人。

我知道這是孩子的心結，他自覺在家中永遠只能當老二，那是不能改變的現實。但不用急，就讓這心結慢慢放着，小鐵最終會走出獨有的路。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

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