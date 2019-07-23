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Happy PaMa 教得樂 第251期

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論盡教育：培訓校董3粒鐘得啖笑

【明報專訊】教育統籌委員會（簡稱教統會）屬下校本管理政策專責小組，日前發表檢討報告，除擴大教育局「學校投訴覆檢委員團」職能，處理教師投訴，另一焦點是為校監及校董訂定培訓「軟指標」。所謂「軟指標」，是新任校監在首年內參加最少6小時培訓，新任校董最少3小時，另不論現任或曾任，建議每年參加2小時培訓。

6粒鐘可以做校監？

王師奶自知才疏，唔係好知原來指標都分軟硬，憑想像，有軟必有硬，然則軟硬又如何區分？小婦人只知某老牌名店的椰子糖有軟硬之分，軟的比較易融化。依此類推，「軟指標」容易食，正經點說是容易達標。咁又係，6粒鐘可以做校監，3粒鐘可以做校董，確實軟過軟皮蛇。有人叫王師奶放心，若非天縱英才，點會畀人邀請做校監校董吖，6粒鐘和3粒鐘都係過下場，係咁意而已。你睇劉邦出身市井，朱元璋小和尚一名，日後為開國之君，難道他們熟讀兵書，文韜武略？王師奶想問多句，如果要做副教育局長甚至局長，又要培訓幾多粒鐘？

質疑「軟指標」培訓時間過短

有人質疑「軟指標」培訓時間過短，小組的解釋是校董並非受薪，而是義務工作，強制培訓會令有意成為校董的人卻步，招募校董便會難上加難，真難為小組仲大條道理，堂堂正正宣之於口。媽媽咪吖！這是什麼邏輯吖？香港教育就亡在這班鄉愿手上，難怪教統會江湖地位淪落到如斯田地，教統會的權威與被尊重至第7號報告書為止。也幸好教統會的權威已非昔日，否則為禍今日至日後的香港教育到無底深潭。因為是義務工作，就求其係咁意培訓幾粒鐘就算？義工有崇高使命，有奉獻社會在內的深層意義，是金錢報酬以外的 Honor。無人用槍指住逼你去做校監、校董，願意做呢份咁有意義咁重要的工作，當然要好好學習教育局和學校所有相關則例，學習如何領導一間學校，要記住，成千年輕人的前途在你手上。6粒鐘，荒唔荒謬啲吖？雷添良主席，你上任初期，王師奶曾在本欄為文，對你有過期望，期望你重拾教統會的高瞻遠矚，現在好失望，甚至絕望。順便話畀你知，王師奶每周三次去老人院餵老人家食飯，無非本老吾老以及人之老的一念之慈，雖然是義工，開始工作前要培訓3天，了解老人家無助的心態，給予援助時要保持他們的尊嚴，每一個月還要集體檢討。一間成千人的學校，每年過億的收入支出，還有一群青年的前途在身為掌門人的校監和校董手上，6粒鐘和3粒鐘，有無搞錯吖！遠的不看，屯門興德餘波未了，東華三院李東海，仁濟醫院董之英，浸信會沙呂小都是因校董會質素而出事，我們可以扮失明而讓教育繼續沉淪，直到海底六萬哩？

王師奶知道一些大辦學團體為補足60%校董會成員而頭痛，這是另一課題，香港有心教育德才兼備的人不少，只要辦學團體有胸襟，有志之士多的是。決不能因此而濫竽充數，搵個阿福阿壽，教佢燒兩三下來福槍就叫佢領上將銜做指揮官㗎！

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第251期]

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