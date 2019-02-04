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Happy PaMa 教得樂 第251期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：兒孫自有兒孫福

【明報專訊】剛剛在台灣天下雜誌網站，讀了一篇從「郭葉珍粉絲專頁」轉載的文章，光看題目〈兒子休學、台大女兒去刷廁所 教授媽媽：阻擋，無法讓孩子學會負起責任〉，我就知不能錯過。

每天早上我都習慣在面書專頁分享好文章，以下是我從這篇文章的帖文節錄：

「沒有志向是因為爸爸媽媽太擔心了、太主導了、太目標導向了？這個擋，那個也擋，擋到孩子的能力長不出來，沒機會讓興趣浮現出來。

孩子永遠會做很多事情讓父母看了眼睛很痛。到底要不要阻擋？到底要不要插手？父母效能訓練責任釐清的概念可以幫助我們做決定。

當事情是屬於孩子的責任，孩子擁有這個問題，家長要做的是支持與傾聽，但是不給意見。孩子在敘說苦惱時，你支持，你傾聽，你不下指導棋，當他感受到你的接納，他會長出智慧來負起責任。

我兒子書讀不下去決定要休學是誰擁有問題？是我兒子。

我女兒台大畢業去雪霸刷廁所，是誰的事情？是我女兒的事情。

雖然我看了眼睛痛，但那不是我有權力插手的事。出手會害孩子長不出能力，插手會扼殺他們覺察自己人生方向的機會。」

剛上載帖文沒多久，收到好朋友電話傳來的信息，連同我的節錄截圖。她正在為讀中學的孩子的學業問題煩惱擔心不已，她告訴我是當頭棒喝，差點老淚縱橫。

中文確實博大精深，簡單一句：「兒孫自有兒孫福」，簡單七個字當中蘊含多少哲學道理？

信任尊重子女選擇

寫親子專欄寫了這些年，即使未寫親子專欄之前寫職場文章，由開始時的善意提點到後來的不厭其煩，最終寫到聲嘶力竭，大聲疾呼的是希望家長能夠放手，學會信任尊重子女的選擇及選擇的自由。但事實卻是，無論子女幾多歲，父母總認定子女的人生經歷、閱歷同樣都淺，不會懂得如何做選擇。永遠的理所當然的「為你好」，打着「愛的旗號」就順理成章把子女的人生一把抓，總之聽父母的話，跟着父母悉心安排的路走，準、沒、錯！

我們這個年代抱着這種思維的父母，還有可能站得住腳。但時至今日，孩子要應付未來的挑戰，是我們這一代聞所未聞，見所未見的挑戰。人比人，尚且比死人，他日要和人工智能AI比，究竟應該比什麼？我們懂得怎樣教他們嗎？我們憑什麼認為孩子不會比我們懂得更多？

用過時觀念教導 摧毁孩子

我先問問大家，智能手機普及到每個人都有一部，覺得自己比子女更懂得用各種功能的父母，有幾多？電腦的軟件程式，瀏覽不同網站找資料，使用電腦各個功能還有操控，能比子女強的父母，又有幾多？能夠掌握緊貼網上平台各網站的第一手資訊和潮流的，是父母？還是子女？

堅持用完全過時的觀念教育方針，除了扼殺摧毁，對孩子還有其他作用嗎？

我堅信每個孩子生下來都有不一樣的才華潛能，天生我材必有用，需要的是時間和耐性去尋找和發掘，但首要是父母肯相信，願放手！

作者簡介：教育孩子為自己的人生負責任，才是父母的終極責任。資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第251期]

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