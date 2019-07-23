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Happy PaMa 教得樂 第251期

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家庭有教：孩子不聽話的4個原因（二）

【明報專訊】上期提及，美國心理學家Don Dinkmeyer把孩子持續不聽話的原因分為4類，並解說了權力鬥爭和引人注意兩個原因。這期再為大家解說另外兩個原因——能力不足和報仇雪恨。

分解工作助其逐步獲成功感

能力不足（Inadequacy）

孩子遇到丁點困難就放棄，或從一開始就不肯嘗試，滿口嚷着：「我不懂」、「我不想做」。這類孩子可能是缺乏自信，或真的是力有不逮，但行為透出一種消極、退縮的感覺。面對這種情况，家長可以把工作分成小步（如：把12條數學題分成3部分），幫助孩子一步一步地完成，一步一步地感到成功。家長可以先作適度示範，幫助孩子把握當中法門。孩子成功完成後，家長可以把孩子的成功「視像化」，如用貼紙鼓勵孩子嘗試，並把貼紙表張貼於當眼地方，同時讚賞孩子的內在特質：「你剛才這麼專心計數，你一定很喜歡數學！」、「完成了12條數學題，你心裏一定很高興！」

報仇雪恨（Revenge）

孩子故意做出破壞性行為讓父母感到難堪，或說一些令父母痛心的說話，如：「我很憎恨你！」、「你是這世上最差勁的爸爸！」、「我為什麼會有你這樣的媽媽？」這類孩子通常因為別的事情而感到委屈（如：家長無故責罵）或覺得不公（如：家長偏心），所以想通過行為或語言報復。面對這種情况，家長可以先平復自己的情緒，控制自己，不向孩子反擊，並告訴孩子：「這些說話可以令人很傷心、很憤怒，你也很傷心、很憤怒嗎？」當孩子描述自己的想法和感受時，家長可以利用主動傾聽的溝通技巧，表達同理心，如：「剛才我在街上大聲罵你考試成績不夠好，你覺得我很過分，是嗎？」先讓他表達不滿的情緒，待他冷靜過後，才慢慢解釋孩子做得不當的地方。

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

http://www.facebook.com/eduhkccfs

文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

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