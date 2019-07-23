童途有「理」：兒童、青少年髕骨脫位

着重紓緩痛楚 防止肌肉萎縮

髕骨脫位除了引致强烈疼痛、影響日常生活和運動外，更會牽連膝部筋腱和軟骨損傷，容易發展成重複性髕骨脫位，妨礙健康成長，因此應盡快接受物理治療。

在急性損傷期，物理治療會着重於紓緩痛楚、減輕腫脹、防止肌肉萎縮和恢復關節活動等。因應不同的情况，物理治療師會使用同部壓力泵及冰療（圖1），減輕腫脹及快速紓緩痛楚。另外，亦會利用電療去刺激肌肉以防止肌肉萎縮（圖2），而患者亦要多做基本運動，如仰卧提腿及拱橋等，以增強臀部肌肉力量。

當疼痛和腫脹受控制後，患者需要接受復康期訓練，以增強股內側肌的肌力。訓練包括負重半蹲、單腳半蹲，並逐步增加難度，在不穩定的地面上半蹲（圖3），以及向兩側行，以加強髖關節的穩定性（圖4）。患者繼而接受改善平衡技巧及敏捷度訓練，透過站立在搖板或平衡圓頂去增強本體感，防止慣性運動創傷。如患者在訓練期間仍有髕骨脫位的情况，物理治療師會使用運動膠布（圖5）固定髕骨位置及增強其穩定性。最後，當膝關節的力量和髕骨的穩定性達到最佳水平後，訓練會集中敏捷度和功能訓練上，讓患者能夠重新投入運動，如跳躍旋轉、側身跳、單腳跳及折返跑等。以上所提及的訓練，會因應患者情况而調節修訂，如有疑問，請向註冊物理治療師查詢。

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文﹕范穎雅（註冊物理治療師 香港物理治療學會兒科專研組）

[Happy PaMa 教得樂 第251期]