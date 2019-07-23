副刊
Happy PaMa 教得樂 第251期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

童途有「理」：兒童、青少年髕骨脫位

【明報專訊】髕骨，俗稱菠蘿蓋。髕骨脫位常發生於兒童或青少年身上，當中不少是運動員。髕骨脫位常見成因可分為先天因素及運動創傷。先天因素包括髕骨或股骨發育不良、股骨前傾或脛骨外旋、整體性韌帶鬆弛及股內側斜肌肌力弱等；而運動創傷則可能因身體急速轉彎，或跳躍後着地時引致，足球和籃球是最常見引致髕骨脫位的運動。

着重紓緩痛楚 防止肌肉萎縮

髕骨脫位除了引致强烈疼痛、影響日常生活和運動外，更會牽連膝部筋腱和軟骨損傷，容易發展成重複性髕骨脫位，妨礙健康成長，因此應盡快接受物理治療。

在急性損傷期，物理治療會着重於紓緩痛楚、減輕腫脹、防止肌肉萎縮和恢復關節活動等。因應不同的情况，物理治療師會使用同部壓力泵及冰療（圖1），減輕腫脹及快速紓緩痛楚。另外，亦會利用電療去刺激肌肉以防止肌肉萎縮（圖2），而患者亦要多做基本運動，如仰卧提腿及拱橋等，以增強臀部肌肉力量。

當疼痛和腫脹受控制後，患者需要接受復康期訓練，以增強股內側肌的肌力。訓練包括負重半蹲、單腳半蹲，並逐步增加難度，在不穩定的地面上半蹲（圖3），以及向兩側行，以加強髖關節的穩定性（圖4）。患者繼而接受改善平衡技巧及敏捷度訓練，透過站立在搖板或平衡圓頂去增強本體感，防止慣性運動創傷。如患者在訓練期間仍有髕骨脫位的情况，物理治療師會使用運動膠布（圖5）固定髕骨位置及增強其穩定性。最後，當膝關節的力量和髕骨的穩定性達到最佳水平後，訓練會集中敏捷度和功能訓練上，讓患者能夠重新投入運動，如跳躍旋轉、側身跳、單腳跳及折返跑等。以上所提及的訓練，會因應患者情况而調節修訂，如有疑問，請向註冊物理治療師查詢。

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文﹕范穎雅（註冊物理治療師 香港物理治療學會兒科專研組）

[Happy PaMa 教得樂 第251期]

上 / 下一篇新聞

兩派揚州炒飯 各師各法爭寵
兩派揚州炒飯 各師各法爭寵
經典菜式：最有「禮」炒飯 甘甜豐腴
經典菜式：最有「禮」炒飯 甘甜豐腴
周淑慧參演逾百作品 女特技撞車跳海 膽識成就鐵人
周淑慧參演逾百作品 女特技撞車跳海 膽識成就鐵人
後記：鐵人心中的大英雄——外公
後記：鐵人心中的大英雄——外公
毛孩離世 掩飾哀傷隨時爆煲
毛孩離世 掩飾哀傷隨時爆煲
知多啲：做好事前準備 動物一路好走
知多啲：做好事前準備 動物一路好走
輔導服務
輔導服務
全人教育：多元活動展才華 助全人發展
全人教育：多元活動展才華 助全人發展
內化素養 不停留「課外」 靠興趣跨過人生難關
內化素養 不停留「課外」 靠興趣跨過人生難關
智庫倡先訂發展框架 再校本化
智庫倡先訂發展框架 再校本化
本周Focus．採訪手記：跟蛙媽媽學育兒心得
本周Focus．採訪手記：跟蛙媽媽學育兒心得
活動推介：專業廚師親授課 搖身變成小廚神
活動推介：專業廚師親授課 搖身變成小廚神
活動推介：親子齊遊大館 認識當代藝術
活動推介：親子齊遊大館 認識當代藝術
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：專家帶路「生態速查」 深入龍虎山 探索生物奧妙
好去處：專家帶路「生態速查」 深入龍虎山 探索生物奧妙
親子悠閒時光 學拉花歎tea好寫意
親子悠閒時光 學拉花歎tea好寫意
童讀好書：小黃鴨游進繪本 教孩子有品Duck
童讀好書：小黃鴨游進繪本 教孩子有品Duck
童繪遊樂場：一筆一紙 輕鬆練習簡筆畫
童繪遊樂場：一筆一紙 輕鬆練習簡筆畫
熱辣消息：慈善跑惠己助人
熱辣消息：慈善跑惠己助人
家家有禮：隕石墜落 尋找K星人
家家有禮：隕石墜落 尋找K星人
家家有禮：運動場與馬騮仔大比併
家家有禮：運動場與馬騮仔大比併
跟Panda遊海灘識新朋友
跟Panda遊海灘識新朋友
化身探險家展覽尋寶
化身探險家展覽尋寶
買物情報：可愛兒童泳裝 迎接陽光與海灘
買物情報：可愛兒童泳裝 迎接陽光與海灘
防曬新玩法：防曬粉 輕拍臉龐不黏膩
防曬新玩法：防曬粉 輕拍臉龐不黏膩
家庭有教：孩子不聽話的4個原因（二）
家庭有教：孩子不聽話的4個原因（二）
辣媽CEO：兒孫自有兒孫福
辣媽CEO：兒孫自有兒孫福
論盡教育：培訓校董3粒鐘得啖笑
論盡教育：培訓校董3粒鐘得啖笑
君子之道：生死教育
君子之道：生死教育
特教樂與路：感激我遇見
特教樂與路：感激我遇見
媽媽維特：故事翻譯機
媽媽維特：故事翻譯機
民房四寶：牛津大學面試題目：什麼是正常？
民房四寶：牛津大學面試題目：什麼是正常？
華德物語：多元化德國電視節目
華德物語：多元化德國電視節目
Hea爆麻鷹 懶得捉雞仔
Hea爆麻鷹 懶得捉雞仔
知多啲：黃昏歸家要「點名」
知多啲：黃昏歸家要「點名」
活動推介：畫筆捕捉藍翡翠
活動推介：畫筆捕捉藍翡翠