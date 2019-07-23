跟Panda遊海灘識新朋友

互動遊戲區包括全港首個「HAPPIPLAYGROUND拍照互動投影區」，化身成為一眾可愛動物；「挑戰障礙賽」加入感覺統合元素，要利用身體平衡力穿越各個障礙；「智趣挑戰站」則要小朋友一起動腦筋，破解兩款益智小遊戲「魚兒迷宮」及「動物拼拼樂」。此外，Panda更會快閃出現於青衣城，與大家打卡留念，帶來歡樂氣氛！

■INFO

「青衣城×Summer Fun」主題裝置

日期：即日至9月1日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：青衣城1期1樓大堂

查詢：2186 7284

■送HAPPIPLAYGROUND雨傘及便利貼

青衣城送出限量版HAPPIPLAYGROUND雨傘及便利貼予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：7月30日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第251期]