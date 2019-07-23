家家有禮：運動場與馬騮仔大比併

【明報專訊】今個暑假，活力十足的馬騮仔OSARU NO MONKICHI與一班好友，於置富Malls變身成的運動場大比併，跟大家參加「置富Malls‧OSARU NO MONKICHI夏日狂熱運動會」。先來到「馬鞍山廣場 OSARU NO MONKICHI夏日動感運動會」，調皮的馬騮仔和一班好朋友興奮地聚集在運動會場上，大家可參與「全方位體感跑步大賽」，一嘗當跑手的滋味，並在頒獎台前和馬騮仔合照；接着來到以馬騮仔和朋友平日愛遊玩的野外森林樂園作為設計概念的「置富都會 OSARU NO MONKICHI夏日攀石叢林」，參加「攀爬大激戰」考驗反應和速度；再到「置富嘉湖 OSARU NO MONKICHI夏日籃球爭霸戰」及「置富第一城 OSARU NO MONKICHI夏日狂熱足球競技場」，歡度一個狂熱刺激的暑假。