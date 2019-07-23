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Happy PaMa 教得樂 第251期

Happy Pa Ma

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家家有禮：隕石墜落 尋找K星人

【明報專訊】「有骨戲」為本地非牟利獨立劇團，旨在藉着戲劇演出回應社會，反思生命；自2016年起為開辦的「舞台小種籽」培訓計劃，則讓小朋友透過主題繪本戲劇活動和排練，與專業演員同台公演，學習團隊合作和表達自我，全方位成長。今年暑假，劇團將上演《誰是K星人》，由「舞台小種籽」學員及有骨戲成員共同演出。

故事講述子希從小對宇宙着迷，對任何與外星人有關的事情都充滿好奇。在爸爸的鼓勵下，他渴望追尋真相，期望有天可遇上外星人。自從知道來自K星的隕石將墜落地球，便認定是最佳時機。隕石墜落後，他遇上一隻不知名生物，貌似候鳥，有雙翼但飛不起。子希認定是K星人，決心幫牠找回太空船重返家鄉。他和好友推斷所在地是奇妙島，但到達時發現傳媒齊集，連子希爸爸都在，真相卻不似預期。究竟，誰是K星人？

■《誰是K星人》

日期：8月15至18日

時間：晚上7:45；17日另設下午3:00，18日另設上午11:00及下午3:00（共7場）

地點：牛池灣文娛中心劇院

票價：$220、$180、$140

網址：www.boneyshow.com

■送《誰是K星人》門票

有骨戲送出《誰是K星人》門票予《Happy PaMa教得樂》讀者，場次為8月18日上午11:00。名額10個，每人可獲門票2張。截止日期：7月30日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第251期]

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