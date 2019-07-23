副刊
Happy PaMa 教得樂 第251期

Happy Pa Ma

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童繪遊樂場：一筆一紙 輕鬆練習簡筆畫

【明報專訊】練習簡筆畫，其實真係好簡單，一支筆加一張紙就可以開始。當然，如你對用品有所要求，可以考慮以下建議：

◆一支中間粗度黑色SIGN PEN（0.2或0.3）或一支2B鉛筆（我喜愛用炭筆，除了黑色夠實色之外，也可透過行筆輕重令線條更多變化）

◆一本小畫簿，市面上有A5 SIZE小畫簿，有活頁膠圈和膠裝設計（我較喜歡膠裝設計，因作品能夠妥為保存）

曾帶小朋友到戶外寫生，發現其中一個學生的畫簿只剩下寥寥數頁，細問之下，原來他為求完美，每遇到畫作不理想的時候，索性把整張畫紙撕下棄掉。其實好與壞也應保存下來，往後可以翻看自己的繪畫進程，是難得的紀錄，見證在藝術的成長。

上期提及作畫前先蒐集資料，大家可從下列方向落手：

◆照片：用相機拍下的照片，最貼近真實圖像；亦可以來自不同類別的印刷品

◆電腦圖像：經電腦繪製或加工的圖像，特別是質素較高，細緻位很清楚。可用作參考，不應模擬。建議將圖像列印出來，避免長時間看着屏幕

◆繪圖：人手繪製的圖像，我們可在手繪作品中窺探到一些細節，例如行筆方向和肌理質感表現

■繪畫Q&A

漸變效果用水彩定粉彩？紅撞藍效果如何？

繪畫遇上問題，可電郵至bondi@artplayground.com.hk，與你一起研究。

文、繪圖：Art Playground視藝老師Mr Liu

[Happy PaMa 教得樂 第251期]

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