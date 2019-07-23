親子悠閒時光 學拉花歎tea好寫意

文︰顏燕雯

模特兒：Eden & Eva

小朋友每次看到咖啡師在奶泡上畫出精美的圖案，會否想親手嘗試？其實要掌握拉花的基本技巧並不難，不過要把圖案畫得漂亮就要多下苦功了。在今個暑假，千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge推出暑期親子咖啡拉花×夏日色彩下午茶，讓小朋友與爸媽在享受下午茶之餘，可以上一課拉花速成班。

學習打奶泡方法

拉花班導師是擁有專業咖啡師資格的The Lounge餐廳經理梅美琪（Maggie），她有教授不同年齡人士咖啡拉花班的經驗，課程中會用小朋友容易理解和實踐的方法，讓參加者認識將奶製作成泡的原理、學習打奶泡方法，以及即場示範和體驗拉花基本技巧，讓初學者都可以按部就班製作出一杯靚靚咖啡。

■INFO

◆夏日色彩主題下午茶套餐

供應日期︰即日至9月30日

時間︰下午2:30至5:30

價錢︰周一至五每位$238，兩位$438；周六、日及公眾假期每位$298，兩位$538，另收加一服務費

◆暑期親子咖啡拉花 × 夏日色彩下午茶

日期︰7月26日、8月9、16日（周五）

時間︰下午2:00至4:30

價錢︰每對親子$538（包括1名大人及1名4歲以上小童，毋須加一）

地址︰尖沙嘴麼地道72號千禧新世界香港酒店The Lounge

查詢及報名︰2313 4222

[Happy PaMa 教得樂 第251期]