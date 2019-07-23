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Happy PaMa 教得樂 第251期

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好去處：專家帶路「生態速查」 深入龍虎山 探索生物奧妙

【明報專訊】香港出名地少人多，環境擠迫，但在這個彈丸之地，卻蘊藏了豐富的物種。我們甚至不用走到偏遠的郊外，也可親近大自然，好像在香港大學附近的龍虎山上，便有多種不同生物棲息。不如在這個暑期，由專家帶路來一趟「生態速查」，教孩子認識不同生物，了解大自然的奧妙。

文︰許朝茵

環顧香港環境的其中一個獨特之處，就是城市與郊區之間，往往只是一步之遙，正如香港大學附近的龍虎山，只需從港鐵的香港大學站出口步行10多分鐘便可到達，這裏棲息着不同生物。但想真正了解這些生物，最好當然有專家導賞，最近龍虎山環境教育中心舉行了「生態速查」，參加者可跟隨專家在有限時間及指定範圍內，搜尋及辨識多種物種。

細心發掘 找出生物特性

在中心項目主任杜振南（Hugo）的帶領下，大家開始四處發掘自然界的奧秘。他走入花園隨手拾起凋落的小藍花，當我們只看到花瓣的鮮艷顏色時，原來昆蟲卻看到另一番景物。「昆蟲對於光視的感應力比人類更強，當紫外線燈照落花瓣時，花瓣會反射出我們肉眼看不見的顏色，例如在花蜜四周的地方會較深色，昆蟲看到這些顏色，便知道有食物。」

其後Hugo行到水池邊，發現樹上掛有斑腿泛樹蛙的卵泡，「蛙媽媽會爬上水邊樹幹上產卵，會搓出泡沫，把卵產在泡內，當卵發育成蝌蚪後，會跌到樹下的水中繼續生活。這樣做可以避免小蝌蚪被水中敵人捕食，增加生存率」。不過，若蛙媽媽在不當位置產卵，蝌蚪便有可能跌落地下，隨時一命嗚呼。

中心另一名項目主任陳燕瑜指出，「生態速查」活動適合一家大細參與。今年分為五大組別︰昆蟲、蝴蝶、蜘蛛、兩棲爬行、雀鳥。每組都由一名專家帶大家到山上，作生態調查，搜尋不同生物，每組調查時間約3小時。在調查前，參加者需出席講座，專家會分享他們生態研究經歷，以及講解調查內容及技巧等。「活動讓大家知道，香港有豐富的生物多樣性，要了解牠們一點也不困難，亦希望大家可以學識速查技巧，之後便可在家附近作生態調查。」

■INFO

龍虎山生態速查2019

講座日期︰8月10日（周六）

調查日期︰8月17日（周六）及18日（周日）

地點︰香港半山旭龢道50號

對象︰6歲或以上

每組費用︰$150（成人）及$120（12歲以下兒童）；費用包括講座

網址︰bit.ly/32fVmTQ

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