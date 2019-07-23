智庫倡先訂發展框架 再校本化

老調重彈 政策未對焦

青年民間智庫MWYO研究及項目總監劉思穎指出，「全人發展」雖然是香港教育政策的其中一個重要目標，但一直難以「落地」，「最大問題是大家對『全人發展』的定義不一，每間學校、每個教育或青年工作者，都以為自己在做着，但真的是嗎？彼此亦甚少交流」。

因此MWYO認為有必要制訂「全人發展」框架，供教育與青年工作者作討論基礎。經過諮詢及參考海外經驗，MWYO所勾畫的「全人發展」框架涵蓋四大原則，包括︰一、全面發展學生的智能及非認知能力；二、裝備學生，令他們有所需技能面對世界的急速變化；三、幫助學生建立個人身分價值；四、提升學生對校園生活的滿意度。

在這些原則下，框架再由核心素養、相關技能及價值觀三部分構成。MWYO研究員黃樂謙解釋︰「我們認為有5個核心素養是很需要培育的，分別是健康/整全生活、生活技能、關係認知、公民認知和國際視野。圍繞這五大素養，再發展相關技能，並同步向年輕人灌輸應有的價值觀。」

釐清觀念 不為資助及「交差」

劉思穎補充，MWYO倡議的只是一個框架，而非教學大綱，「始終每間學校的教學理念不同，學校環境、學生的背景和社經地位亦有分別，所以很難有一套『全人發展』模式能夠套用在所有學校，是需要校本化的」。但她強調，框架的價值在於釐清一些錯誤的觀念，「在學校層面，決定為學生提供哪些活動時，不應再取決於這些活動是否容易獲得外界或政府的資助；對學生而言，參加課外活動原來有更大的意義，而非為『交差』或令成績表看起來更亮麗；對家長來說，也讓他們明白到，子女投放時間參與課外活動並不等同會拖累學業成績，兩者並非對立的，反而是相輔相成」。

繼發表香港中學生「全人發展框架」後，MWYO稍後會再整理「優秀個案實踐」供業界參考，並計劃於新學年給學校提供實質的支援，「如果學校想在『全人發展』的項目上做多一點，我們可以在金錢、人脈或意見上作出幫助，視乎學校的需要。我們也積極聯繫了一些機構，當中有做Urban Farming、有探訪露宿者的，都適合中學生參與。」黃樂謙說。

[Happy PaMa 教得樂 第251期]