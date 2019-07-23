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Happy PaMa 教得樂 第251期

Happy Pa Ma

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內化素養 不停留「課外」 靠興趣跨過人生難關

【明報專訊】作為傳統老牌名校，協恩中學（下稱協恩）的女生出名「玩得」又「讀得」，學校於推動學生的「全人發展」上，在學界擔任了楷模和示範的角色。協恩中學校長梁少儀不諱言，校方開展的每一項活動，都有一定的質素要求，學生絕不是「求其」玩的，「協恩投放了大量資源去辦活動，當同學投入學校任何一個活動時，都一定會被當中的高水平提升到知識、技能和態度。即或你沒有親身參與其中，但長期被這種氣氛薰陶，亦會很容易感到別人的表現是好還是不好，會有很多感覺在你心裏頭產生」。

非為贏獎牌 助宣泄情緒

「全人發展」是教育局近20年才經常掛在口邊的口號，不過，協恩早在40年前，已具發展全人教育的前瞻性。「這個文化，是40年前、第三任校長黎太（黎韋潔蓮）開始醞釀的，當時她強勢推動學校發展體育和音樂活動，其後才逐步發展辯論、即席專題（演講）、科研……黎太當初有這種想法，不是要為贏獎牌，而是她覺得，女孩子在人生的歷程，一定會有逆境，哪怕是感情、事業或家庭，如果有一項運動或一種樂器是她所愛的，便可以透過出一身汗或演奏去宣泄情緒，有助她處理生命上的難關。」

深層次發展 一生受用

那麼作為現任校長，梁少儀又如何詮釋「全人發展」這四個字呢？「不是說所有東西都要『叻』，而是希望學生在學術以外，找到最少一種活動可以令她做多一點、做深一點和做得認真一點，她會覺得有把握的。」

她又強調，課外活動有助促成「全人發展」，但素養元素必須加以內化才有用，「『全人發展』會帶出一系列的qualities，但不要把這些qualities停留在『課外』的層面，而是要內化，讓它們在學生將來的事業、家庭或服務上不斷湧現出來」。

兼顧玩與讀 教師伴成長

談到如何幫助學生好好兼顧「玩」與「讀」，協恩校長梁少儀表示，協恩在學與教、評估，甚至是課時設計上，都花過一番工夫。「我常常提醒老師，當學生的課外活動量如此高，一放學便有這麼多綵排、練習時，老師就要想辦法，幫助學生鞏固課堂所學，加深記憶，這是非常重要的。」

■學生心聲

◆陳沛瑜（Ivy） 中六生

良師助尋路向 盼做編輯工作

Ivy表示，協恩不單在學術上成就了她，還給予她很多機會讓她發掘自己，「學校有『一生一師』計劃，每個同學在中一入學時，都會獲編配一位老師，這位老師會伴着學生走過6年，幫助她們從不同方向去發展，制定長短期的目標。我低年級時，都是偏靜的，參加的活動也不多，但幸得身邊老師不斷鼓勵，我才願意作出嘗試」。

歷年接觸過不同活動後，Ivy發現自己最愛射箭，雖然經常要早至上午6時45分返抵校園練習，但她仍樂此不疲，更曾擔任射箭隊隊長。另外，她也參與校報的排版設計工作，更從中找到職業路向，「我發現自己原來對編輯工作很有興趣，所以希望可在大學讀傳理系，將來做相關的工作」。

◆趙小婷（Pamela） 中六生

辯論高手 將來不想當律師

溫文儒雅的Pamela，想不到原來是辯論高手，更多次在學界比賽中奪得「最佳辯論員」的殊榮。「第一次接觸辯論，是中一時參加班際辯論賽，那次之後，發現自己在這方面很有興趣，其後便加入了校隊，中五那年還當選隊長。」

Pamela表示，通過辯論訓練，提升了她的語言表達能力，也學會了臨場應變，加上擔任隊長一職，帶領過這支近60人的辯論隊，如何處理人事、怎樣跟教練協商等都成為她寶貴的經驗，相信有助將來應用到職場上。問口才了得的Pamela可有想過將來當律師，小妮子靦腆地說︰「這也多得學校的『全人發展』計劃，中四那年安排了我去律師行工作體驗一星期，那次之後，我便知道自己其實不喜歡做律師，要找其他更適合的工種。」

[Happy PaMa 教得樂 第251期]

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