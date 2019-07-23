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後記：鐵人心中的大英雄——外公

【明報專訊】「很多武指都是我的啟蒙老師，但你知我心裏面的英雄是誰嗎？」訪問結束時，「鐵人慧」問記者。她見記者皺眉，主動開估：「那是我公公，我阿媽嫁來香港前，是泰國華僑，家境富裕。公公希望我們一家生活好一點，在我15歲時曾接我到泰國生活。」

潮州走難來港 避瘟疫赴泰國

慧慧的故事的確可寫成一部小說。她公公婆婆均來自潮州，在中國抗日戰爭時期，從潮州走難來港。公公帶着婆婆，一路避過日軍的槍支和香港的瘟疫。慧慧說出公公的其中一次威水史，他們要躲過日軍，公公情急智生，拉着婆婆跳進死人堆的壕溝，把自己和婆婆塗上死人的血，躲在屍體之間，屍體有些已長滿蛆蟲，當日軍經過臭氣熏天的壕溝，還用槍掃了屍體以證實沒有生還者。「公公就是大膽，在這樣的環境還能保護婆婆。之後他們來到香港，但當時有瘟疫（1937至1946年間香港出現霍亂、肺癆及天花等疫症，死亡人數近9000），公公很果斷，立即和婆婆坐船去泰國。」在泰國，他們一無所有，公公逐家逐戶叩門找工做，但求食宿不要分文。慧慧說：「最後有一家華人雜貨店願意收留他們，公公很感恩，做事勤奮好學，一年後老闆升他管店。做了多年，店主移民加拿大，把店賣給公公，公公後來做生意，很有錢。」公公看見女兒嫁來香港生活「搵朝唔得晚」，想接女兒回家，但女兒堅持嫁雞隨雞，沒答應回泰。

上一代的故事充滿激情和淚水，但當時15歲的慧慧也沒選擇留下來和心目中的英雄一起生活，她還是選擇返回出生地，她喜歡的香港。

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