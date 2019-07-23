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Hea爆麻鷹 懶得捉雞仔

【明報專訊】麻鷹的黑色身影，隨氣流在天空高高低低地滑翔，難怪英文名叫Black Kite，遙看活像一隻黑色紙鳶。這隻「黑紙鳶」長得雄赳赳，雙目炯炯有神，樣子凶神惡煞，麻鷹專家陳佳瑋卻說牠其實「懶到出汁」，連拍翼都嫌辛苦，遑論「捉雞仔」，極其量只算是生態清道夫，幫小動物「收屍」！

麻鷹，又稱黑鳶（Black Kite），是香港逾30種猛禽的其中一種。香港觀鳥會麻鷹研究組成員、觀鳥導師陳佳瑋（Peter），觀察及記錄麻鷹逾10年，也會為麻鷹改花名，是真正「認住呢隻鷹」的高手。他表示，本港現約有200多隻麻鷹，但當踏進冬季11月，中國內地的麻鷹會南下香港過冬至翌年2月，令本地麻鷹數量可急增至約1500隻，比台灣的麻鷹還要多。

甚少拍翼 善用氣流乘風滑翔

麻鷹可細分為5個亞種，在本港出沒的屬於黑耳鳶。Peter解釋，黑耳鳶乃本港原生物種，因耳部呈深褐色，驟看似黑色，故名黑耳鳶。各個品種的猛禽，外觀驟看大同小異，但身體特徵各有不同，可以翼狀、尾狀區分，「單是翼狀，已可分闊長形、狹長形、窄尖形等，而麻鷹雙翼則屬狹長形，尾巴呈魚尾狀」。麻鷹雙翼伸展時，直徑可長達1.5米，狹長形翅膀有助乘風勢滑翔。「牠們飛行時甚少拍翼，善用氣流承托身體，盡量省力。」樣子兇猛的麻鷹，其實生性貪玩又懶惰，力氣可省則省。

麻鷹逐水而居，海邊、水塘一帶都能找到牠們的身影。一來水邊氣流相對旺盛，能享受隨氣流飛翔之便，二來較易覓食。西貢的羊洲，港島的馬己仙峽道、柏架山、赤柱，以及昂船洲軍營都是麻鷹的主要棲息地，當中整個羊洲小島更被麻鷹佔領，最高紀錄島上曾出現過598隻麻鷹！

寧撿腐肉吃 爪小易「失手」

若於下午行經西貢碼頭，或會看見許多攝影愛好者捧着「大炮」鏡頭，捕捉麻鷹翱翔畫面。從碼頭遙望，眼前綠樹林蔭的無人小島，名叫羊洲。羊洲面積只有約5公頃，無人又無燈光騷擾，四面環海，是麻鷹理想的棲息地。Peter表示，每天清晨天還沒亮，麻鷹便會離開羊洲，前往大埔、西貢、將軍澳一帶嬉戲或覓食，直至黃昏才陸續從四方八面「回家」。西貢碼頭一帶的「垃圾」，正是麻鷹虎視眈眈的「獵物」！

俗語云「麻鷹捉雞仔」，讓人誤以為麻鷹是捕獵高手，但原來牠們專挑被棄置的東西，例如死魚、腐肉、廚餘，對活生生的小雞，牠們反而懶得去追捕，Peter說：「活魚游得快，小動物跑得快，要捕捉非要花點氣力不可，除非找到的食物不足以餵飽雛鳥，麻鷹一般都不願花力氣追捕活生生的動物。」雖然麻鷹擁有捕獵能力，卻懶於運用，寧吃腐肉，與世無爭。每天，特別是周末，西貢碼頭一帶，有不少漁民划着小艇販賣魚獲，並即席在船上劏宰鮮魚，隨手把魚內臟拋進海裏。麻鷹看中這些下欄物，低飛俯衝，掠過水面時用嘴叼或用雙爪抓起，回家享用。Peter笑說：「與其他猛禽不同，麻鷹雙爪很小，飛行途中有時會失手掉下爪中食物。」他又補充，新界區例如沙田、上水亦有麻鷹蹤影，「因為沙田近水塘，上水附近又有堆填區，廚餘吸引了麻鷹聚集」。

在香港，不止海邊，市區上空亦不時鷹蹤處處。Peter解釋，除了海洋氣流，城市中的熱氣流亦能吸引麻鷹，「首先他們會低飛，然後隨上升中的熱氣流愈飛愈高，在空中盤旋打圈，一直飛至大樓天台才停下休息」。香港地理位置獨特，城市鄰近海岸，讓麻鷹能在短時間及近距離下穿梭水陸兩地，吸引了本習慣在海邊翱翔的麻鷹，在市區追逐氣流，嬉戲玩樂，「遠離海邊的內陸地區，很難找到麻鷹」，Peter表示。

撿垃圾築巢 雌鳥比雄鳥挑剔？

麻鷹不但為城市處理動物屍體腐肉，亦幫忙處理城市垃圾，是生態界的清道夫。Peter觀察麻鷹多年，發現麻鷹築巢，除了使用樹枝，亦會使用城市垃圾如膠袋、紙巾、舊報紙等，他估計，是讓母鷹孵蛋時更舒適。Peter分享當中有趣的觀察：「麻鷹會撿勞工手套築巢，不止撿，更會揀擇。有次見到一頭雄性麻鷹撿來質地較薄的紅色邊勞工手套，另一頭雌性麻鷹卻把它棄掉，相反質地厚一點的綠色邊勞工手套則會保留。另外有些麻鷹更聰明，離巢前會先用膠袋遮蓋鳥蛋，提防外敵入侵。」

由嘴部到尾部，麻鷹身長約58至68厘米，雄性身形較雌性細小。原來，在猛禽的世界，身形愈細小，飛行愈靈活，矯健身形方便雄性麻鷹覓食；而雌性麻鷹需要孵化鳥蛋，保護巢中雛鳥，所以身形大一點。牠們於冬天求偶期交配，3月孵蛋，根據Peter的紀錄，一巢最多有3隻雛鳥，雛鳥出生約65天後可離巢飛行。

文：歐慧兒

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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