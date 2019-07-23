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毛孩離世 掩飾哀傷隨時爆煲

【明報專訊】未曾和動物建立關係的人，對動物離世未必有太大感覺，但在很多主人眼中，毛孩如同親人，有多愛就有多痛。只是，身邊的人很多時都不認同和理解他們的哀傷，只會說「唔需要咁傷心」、「養過第二隻啦」……傷痛不被認同和理解，主人會更加難受，有時候寧願掩飾哀傷。面對愛惜的動物離開，不想情緒爆煲，如何是好？專家認為「首要是認同自己的感受，才可走出傷痛」。

很多主人視動物如家人、生活的伙伴，一旦動物離世，有可能會哀傷、自責、內疚、痛苦、憤怒……可是，主人的感受別人未必明白。兩名註冊社工及動物離世輔導員，贐明會「動．人情緣」動物晚晴及離世輔導服務輔導員鄧海甄，以及動物力量創辦人潘永樂表示，主人經歷的是一種「不被認同的哀傷（disenfranchised grief）」，別人的反應使主人質疑自己的情緒，這麼哀傷是否有問題？

別人質疑哀傷 主人雪上加霜

「有多愛就有多痛，今日這麼難過，是因為愛得深，而非自己軟弱。」鄧海甄憶述一名69歲婆婆的分享，她曾經歷父母離世、家暴、離婚，但愛貓離開，自言「之前的人生經歷，也不及我的貓離世這麼難過」。對於自己有這樣的感受，婆婆滿腦子問號，不明白為何會這麼難過，後來鄧海甄請婆婆仔細回想她跟愛貓的相處點滴就明白了。原來婆婆把愛貓當作兒子般照料，平日稱呼牠做阿仔，自己是牠的媽媽。婆婆自小缺乏母愛，母親在她10歲時過身，貓咪令她重拾久違了的親情。「動物離世，主人首先要認同自己的感受，明白哀傷是很正常，因為自己和動物經歷的這份情，可能在其他人身上找不到。」

「都係一隻畜生，使唔使傷心成咁？」、「傷心咁耐，會唔會太誇張？」、「老竇阿媽走嘅時候都唔見你咁傷心」、「唔使咁傷心，買過另一隻啦！」潘永樂認為，這些說話否定了主人的感受，也否定了他們和離世動物的親密關係，對主人來說是雪上加霜。

如果有朋友因動物離世而傷心難過，找你傾訴，潘永樂建議，「不要批判，不要質疑對方的感受，儘管未能給予意見，但花時間聆聽，嘗試明白，其實已經有助他梳理情緒；或者陪伴他籌辦寵物善終儀式，也是一種支持。」

細心觀察 動物會表達臨終意願

當動物病情惡化引發很多併發症，或病徵已影響牠們的日常作息及生活質素，主人希望動物脫離痛苦，但又不忍結束牠們的生命，考慮是否安樂死的過程往往充滿掙扎和矛盾。一旦同意安樂死，事後很多主人會自責，質疑自己做錯決定。

鄧海甄強調，「安樂死的決定，沒有對與錯，主人的目的是希望牠們好走。而讓動物自然離世，也沒有對或錯，牠們能夠善終就足夠，例如紓緩牠們的痛楚、避免做一些會為牠們帶來不必要痛苦的治療，製造舒適的生活環境，主人陪伴牠們走過最後一段路。」

潘永樂認為，如果已盡力，並付出了關懷和愛，決定是經過深思熟慮，「就要Let it go，不要回望並質疑自己的決定」。

很多人認為動物不會表達臨終意願，鄧海甄認為其實動物也會表達，前提是主人有否感受和接收。鄧海甄飼養了多隻貓狗，其中一隻貓叫大米，患了重病，本來時日無多，但牠堅強地多活了一年，之後病情急轉直下，獸醫不諱言沒有救治方法，建議讓牠安樂死。

鄧海甄不忍大米離去，將牠帶回家，那一晚，她問大米：「你想我怎樣做？你想走嗎？」鄧海甄整晚沒有睡，觀察大米的狀况，「那晚牠在家像巡視業務，平時和另一隻狗水火不容，但當晚伏在牠面前半小時，沒作聲，偶然看着牠，然後走到另一隻貓身旁，陪伴牠，最後跳上牀陪我。雖然牠沒有說話，但當你細心觀察，會發現牠是用另一種方式告訴你牠的意願，那一晚，牠像跟我們say goodbye」。鄧海甄鼓勵主人平日多跟動物溝通，留意動物給我們的信息，如何表達需要。

抒發情緒 調節心理

要走出傷痛，主人適當地抒發情緒，調節心理相當重要。主人的哀傷期及哀傷程度因人而異，以下為經歷動物離世後或會出現的情緒，以及處理情緒的方法。

○別在意別人批評

動物離世對許多主人來說猶如失去至親，會哀傷流淚，主人需要適當地抒發情緒，不要在意別人不明白而掩飾哀傷，否則情緒恐會爆煲。潘永樂表示，「有些人會用工作來麻醉自己，短時間內或可分散注意力，但傷痛有可能累積，將來再飼養動物時，這種傷痛亦有可能再次出現。」

他認為主人可以找一些容易明白自己，譬如也有養動物、有同理心的人傾訴。「如果主人持續數星期以上失眠、沒胃口、經常淚流不止，或出現抑鬱症狀，應找專家協助。」

有些主人會強迫自己重看動物的相片、執拾牠的遺物，鄧海甄認為不用勉強自己要做或不做什麼，「按自己步伐處理哀傷就好」。

○梳理複雜思緒

如果想起動物離世，便覺得自責、內疚、遺憾的話，需要留給自己一點時間，梳理這些複雜思緒。有些主人覺得自己找了不適合的獸醫，質疑多做了手術，或少做了某些治療而令動物受苦，又會責怪自己同意動物安樂死。潘永樂表示，「這些情緒需要梳理及處理，可嘗試找朋友傾訴，了解自己是否想多了？如果因為個人疏忽而令動物離世，這些遺憾也需要梳理，必要時找輔導員協助。」

他補充，動物離世使人成長，「經歷哀傷後，有些主人會關心動物福利、爭取動物權益，有人會茹素或陪伴同路人度過哀傷，與其不斷悲傷，不如化悲憤為力量，以這些方式延續對動物的愛」。

○建立新生活習慣

以往每天回家，愛狗都會撲上來歡迎你？牠一日三餐都由你炮製？在你傷心難過時，牠會無條件陪伴你？很多主人跟動物關係親密，牠們離世後頓時覺得很空虛和孤單，家中也變得安靜起來。潘永樂說：「主人應建立新的興趣或重拾舊興趣，多做一些令自己開心的事。有些主人甚至覺得失去人生意義，這類主人不單要建立新的生活習慣，也要重建人生意義，來填補這份愛與被愛。」

文：李佩雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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