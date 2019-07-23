副刊

飲食

下一篇 上一篇

經典菜式：最有「禮」炒飯 甘甜豐腴

【明報專訊】在鏞記，除了招牌揚州炒飯，不得不提的是，還有一道坊間買少見少的禮雲子炒飯。名字典雅的禮雲子，是一種名為蟛蜞的淡水小蟹的卵。蟛蜞產於中國東南沿岸，體型甚小，大的蟛蜞身軀大概只有拇指大。廣東人見蟛蜞行走時雙螯好像在作揖，所以美稱牠為禮雲，出自《論語》：「禮雲禮雲，玉帛云乎哉！」

禮雲子的確堪比玉帛，是罕見之物，一年只有清明節前後約1個月生長得最肥美。香港不產禮雲子，鏞記會趁當造時節於內地採購足夠1年用的分量，並會加工儲存。先把蟛蜞拆殼起膏，再精挑蟛蜞春，全是人手工夫。初哥指：「一隻（蟛蜞）只有好少禮雲子，筷子頭般大，做一隻琵琶蝦要用30、40隻（蟛蜞），一碟禮雲子炒飯要用兩両，大約200隻，幾襟計啊！」

禮雲子炒飯是鏞記的經典菜式，於1950至60年代引入，當時禮雲子相對易得，不少餐廳酒家都會用以入饌，但後來內地環境受污染、貨源日少，加上採集困難，不少餐廳早已放棄用，但鏞記仍保留了這珍貴的粵菜滋味，現時仍供應禮雲子蒸蛋清、禮雲子琵琶蝦、禮雲子金釀豆腐。

撇除繁複的入貨及加工過程，禮雲子炒飯做法其實很簡單，先把薑和乾葱爆香，再下蛋及飯炒熱，最後拌入禮雲子炒至乾身。不賣弄花巧，為的就是襯托出禮雲子那份甘鮮甜美。炒飯入口，微微薑葱味襯托滿嘴禮雲子的濃郁豐腴，味道仍在口中久久不散。禮雲子常被拿來與蟹黃蟹膏比較，甘琨禮和初哥一致裁決，覺得禮雲子更加香口、味道更勝一籌。

上 / 下一篇新聞

兩派揚州炒飯 各師各法爭寵
兩派揚州炒飯 各師各法爭寵
周淑慧參演逾百作品 女特技撞車跳海 膽識成就鐵人
周淑慧參演逾百作品 女特技撞車跳海 膽識成就鐵人
後記：鐵人心中的大英雄——外公
後記：鐵人心中的大英雄——外公
毛孩離世 掩飾哀傷隨時爆煲
毛孩離世 掩飾哀傷隨時爆煲
知多啲：做好事前準備 動物一路好走
知多啲：做好事前準備 動物一路好走
輔導服務
輔導服務
全人教育：多元活動展才華 助全人發展
全人教育：多元活動展才華 助全人發展
內化素養 不停留「課外」 靠興趣跨過人生難關
內化素養 不停留「課外」 靠興趣跨過人生難關
智庫倡先訂發展框架 再校本化
智庫倡先訂發展框架 再校本化
本周Focus．採訪手記：跟蛙媽媽學育兒心得
本周Focus．採訪手記：跟蛙媽媽學育兒心得
活動推介：專業廚師親授課 搖身變成小廚神
活動推介：專業廚師親授課 搖身變成小廚神
活動推介：親子齊遊大館 認識當代藝術
活動推介：親子齊遊大館 認識當代藝術
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：專家帶路「生態速查」 深入龍虎山 探索生物奧妙
好去處：專家帶路「生態速查」 深入龍虎山 探索生物奧妙
親子悠閒時光 學拉花歎tea好寫意
親子悠閒時光 學拉花歎tea好寫意
童讀好書：小黃鴨游進繪本 教孩子有品Duck
童讀好書：小黃鴨游進繪本 教孩子有品Duck
童繪遊樂場：一筆一紙 輕鬆練習簡筆畫
童繪遊樂場：一筆一紙 輕鬆練習簡筆畫
熱辣消息：慈善跑惠己助人
熱辣消息：慈善跑惠己助人
家家有禮：隕石墜落 尋找K星人
家家有禮：隕石墜落 尋找K星人
家家有禮：運動場與馬騮仔大比併
家家有禮：運動場與馬騮仔大比併
跟Panda遊海灘識新朋友
跟Panda遊海灘識新朋友
化身探險家展覽尋寶
化身探險家展覽尋寶
買物情報：可愛兒童泳裝 迎接陽光與海灘
買物情報：可愛兒童泳裝 迎接陽光與海灘
防曬新玩法：防曬粉 輕拍臉龐不黏膩
防曬新玩法：防曬粉 輕拍臉龐不黏膩
童途有「理」：兒童、青少年髕骨脫位
童途有「理」：兒童、青少年髕骨脫位
家庭有教：孩子不聽話的4個原因（二）
家庭有教：孩子不聽話的4個原因（二）
辣媽CEO：兒孫自有兒孫福
辣媽CEO：兒孫自有兒孫福
論盡教育：培訓校董3粒鐘得啖笑
論盡教育：培訓校董3粒鐘得啖笑
君子之道：生死教育
君子之道：生死教育
特教樂與路：感激我遇見
特教樂與路：感激我遇見
媽媽維特：故事翻譯機
媽媽維特：故事翻譯機
民房四寶：牛津大學面試題目：什麼是正常？
民房四寶：牛津大學面試題目：什麼是正常？
華德物語：多元化德國電視節目
華德物語：多元化德國電視節目
Hea爆麻鷹 懶得捉雞仔
Hea爆麻鷹 懶得捉雞仔
知多啲：黃昏歸家要「點名」
知多啲：黃昏歸家要「點名」
活動推介：畫筆捕捉藍翡翠
活動推介：畫筆捕捉藍翡翠