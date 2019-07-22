e代精神：依賴社交媒體 不知不覺「確認偏見」

資訊渲染情緒 難獨立思考

人類是群體生活之物種，傾向依附相同興趣和理念之群體。社交網絡和即時傳訊工具的出現，更催化了各式各樣群組之形成。我們會獲邀請加入群組，和某人在網絡上結識，亦能選擇斷交或退出。用家透過這些不斷的互動，在有意無意之中，會憑藉一些以個人取向和價值觀作比較之準則，主動或被動篩選了資訊的種類及來源。這種資訊提供機制，會營造一種令人感到客觀和真實的新聞氛圍。人若是盲目追隨瀏覽，會導致「確認偏見」（Confirmation Bias），令人沉醉於和自己立場一致之報道，在潛意識中不斷鞏固個人理念。

確認偏見並非互聯網時代產物，而是一種人類既有之自我防禦機制，以保護情緒和自尊。舉例說，當我們對某人有好感時，即使身邊的人對他如何批評，我們都可能無視他的缺點而只聚焦他的好處；又例如占卜之所以能預知未來，可能只是當人在問卦後，才特別留意那些符合預言的蛛絲馬迹；亦有很多投資者深信超賣後必然反彈，忽略基本因素而盲目投機，都是確認偏見的例子。

持批判思維 平衡正反陳述

年輕人應該關心社會議題。如果只看即時通訊之轉發，瀏覽社交媒體，長期依賴懶人包，甚至只是道聽塗說，而非事事尋根究柢，所能接收到的資訊必定渲染着情緒。被情緒牽着走，便難有獨立思考和客觀判斷，最終只會導致選擇性吸收，思想流於非黑即白，令意識走向極端。

青春本來應該揮霍生命，把握機會盡情追逐理想。懷着滿腔熱血之時，亦千萬要保持批判思維來閱讀信息和新聞，須平衡正反兩方面的陳述，分析信息來源，不避看不同政見、不同觀點的報道和文章，不散佈或轉發煽情的人身攻擊和侮辱的謾罵，多作公開和理性的討論，哪怕在爭取自己理念之路上，遇着有理無理之挑戰，都能振振有詞，理直氣壯。

文：傅子健（精神科專科醫生）