風癩「抓狂」 呷醋止痕傷胃灼食道

《本草求真》記載醋入肝經，散瘀解毒。中醫亦指出，醋對皮疹雖有一定收斂作用，但外塗或會刺激皮膚出現過敏反應，內服則刺激腸胃，甚至有灼傷食道的風險。

歎冷氣吃生冷食物誘發 驟起驟退

炎熱天，大家都躲在冷氣間避暑，又多吃生冷食物，卻未知以上習慣或會誘發風癩。註冊中醫石敏棋表示，風癩即為風疹、癮疹，發病時皮膚出現風團，泛紅或蒼白色，驟起驟退，「來得快、退得快」。她指出，有別濕疹，風癩的風團發無定處，游走性高，消退後一般不會留有疤痕。

風癩有不同類型之分，病因亦有所不同。註冊中醫何慧潔表示，風癩可分為3種證型，當中風寒束表及風熱犯表均屬急性風癩：

‧風寒束表：風團偏淡色，患者多為常吹冷氣或進食生冷食物，致風邪進入身體，氣血不能正常運作，繼而發為風團

‧風熱犯表：風團顏色偏紅，痕癢較劇烈，發作時皮膚會感到灼熱，患者多為進食發物，如牛肉、羊肉、海鮮等，引致皮膚過敏，誘發風癩

風癩亦有慢性，石敏棋表示，血虛風燥型的患者病程較長，風團容易反覆發作，每當氣候轉變、午後及夜間，病情便會惡化。她表示，部分患者同時有手足心發熱、煩躁、倦怠等徵狀。臨牀經驗所見，每逢轉季，為風癩患者發作的高峰期，料與環境溫度及濕度變化有關。

蒜醋久放招菌 外敷易過敏

儘管風癩快來快去，不留疤痕，但發作時痕癢非常，不少患者尋找偏方，希望立即消痕消腫。網上流傳以醋治風癩，把水混合蘋果醋，外敷患處；亦有人建議自製蒜醋每天外塗內服，聲稱能止痕消疹。到底醋是否治風癩的良藥？

石敏棋表示，醋能活血散瘀，解毒療瘡，且可消腫，古書《本草求真》曾記載「酸主斂，故書多載散瘀解毒，下氣消食。」她指出，醋味酸，主入肝經，具收斂固澀之效，因此治療皮疹上，有一定的收斂作用。她補充，醋同時能抗感染，抑制細菌，「不排除醋能夠為風癩患者止痕，因為醋本身有消炎作用」。

但對於風癩患者應否內服醋，石敏棋有所保留。她指出，醋的酸鹼值（pH）與胃酸相近，胃酸過多或胃腸道潰瘍患者若內服醋，或會刺激胃腸道黏膜，引致胃部不適。她引述2002年《香港醫學雜誌》一個案指出，一名女性為了溶解卡在喉嚨的蟹殼，服用了一湯匙白醋，其後口咽發炎，食道出現腐蝕傷害；證實飲用醋會灼傷食道。

內服醋容易傷胃，將之外敷患處，又是否好辦法？何慧潔表示，蒜醋雖具殺菌功效，但自行泡製的蒜醋若存放過久，或有細菌感染，外敷時容易引起皮膚過敏。她指出，部分風癩患者難忍痕癢，抓刮患處，致傷口發炎流膿，如果再外敷蒜醋，或會導致感染令病情惡化，傷口更難痊癒。

棘手易復發 宜求診對證治療

何慧潔解釋，治療風癩時，疏風為最大準則，因此單憑醋一種食物，難以治癒病情，治標不治本。她提及網上流傳一食療結合生薑、醋及紅糖，對風寒束表患者或有幫助，「因為生薑有祛風化散作用，而醋能收斂，加上紅糖能補虛、健脾胃，這食療對身體虛弱、手腳冰冷的風寒束表患者或有用」。

但何慧潔提醒，風癩病情容易復發，臨牀上屬於較棘手的病症，發病時宜先求診，「中醫會對證治療，如果病人是熱證，會用清熱祛濕的驅風藥物，如果是風寒，就會選用驅寒祛風的中藥；如果病人屬於血虛風燥型，就會養血潤膚」。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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