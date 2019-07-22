醫徹中西：不同癌症 康復調理大不同

以大腸癌為例，不少病人接受大腸手術後，發覺大便習慣有改變。因大腸減短了，加上化療後改變了腸道內微生物環境和腸道黏膜損傷，病人可能會長期肚瀉，進食後有消化不良或脹氣的情况。中醫看來是因為脾虛有濕，治療可運用以參苓白朮散為基礎的方藥，利用茯苓、白朮、黨參等中藥強化脾氣。臨牀所見，不少大腸癌康復者有淤塞和大腸濕熱的情况（註），這個時候在補脾氣的基礎上還要利用土茯苓、薏仁等清利濕熱的中藥，再適量加上活血化瘀的中藥以清除餘毒，否則一味進食補益中藥可能適得其反。此外，部分病人可能接受俗稱「O仔」（oxaliplatin）的化療藥，副作用是手足長期麻痺，可以用補氣血、舒經活絡的中藥治療，或加上針灸，亦有一定的效果。

乳癌康復病人需疏解鬱結

乳癌病人康復後所面對的問題，一般較其他癌症多。其中一樣是精神緊張、情緒低落，即中醫所講的肝氣鬱結。在中醫角度來說，乳癌病因是長期精神緊張、心理壓力過大引起肝氣鬱結，而肝的經絡正好穿過乳房，長期肝氣鬱結，再加上疾瘀等病理產物久積成癌。所以不少乳癌病人本身已經較精神緊張，再加上治療副作用，例如化療後引起脫髮、膚色指甲暗啞等影響了外表，進一步加劇精神緊張。治療除了要給予情緒開導，照顧者或家人給予精神支持外，亦可以加上中醫藥的針灸和中藥療法，以疏肝解鬱安神。至於病人在化療後引起的脫髮，可服用補血中藥，例如當歸、雞血藤、熟地或何首烏等（有說當歸含有雌性荷爾蒙，乳癌者忌用，此問題日後再細述）。但要注意的是，長期及大量進食何首烏，有可能導致肝損害，必須小心。所以無論用什麼中藥，必須先看中醫師，作適當處方，避免自己長期進食單味中藥。

此外，乳癌病人大多有不同程度的失眠，不少病人需要長期服食安眠藥。原因相信是多方面，有的是因為精神緊張，有的是因為擔心治療效果，有些是因為化療引起失眠等。外國有些研究發現針灸可減輕乳癌病人的失眠狀况。香港大學臨牀腫瘤學系和中醫藥學院正聯合做一項研究，利用針灸治療乳癌病人的失眠，有興趣參與者歡迎詢問（電話：5615 6391陳小姐）。

註：參考文章《醫徹中西：大腸癌=濕熱？》bit.ly/2NqwjtQ

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）