養生帖：長歎冷氣寒氣內生

寒氣傷陽影響月經 或致不孕

女性有着經孕產乳等特殊生理，與人體下丘腦-垂體-卵巢-子宮環路有密切關係，中醫學稱為腎氣-天癸-沖任-胞宮軸，其功能推動離不開人體的陽氣。若體內寒氣傷陽，會表現為經常怕冷，精神不振，面色青白缺乏血色，容易水腫，口淡，喜歡偏熱食物或喝熱水，大便經常不成形，小便次數偏多，容易腰痠，帶下量多清稀，月經量偏少、周期延長，甚至數月不來月經或痛經明顯，經血中有血塊，甚者可能出現宮寒不孕，懷孕後容易流產或體內產生癥瘕積聚等情况。

溫熱中藥調理 貼臍方外治

體質的形成並非一朝一夕，改善也貴在堅持，運用性味偏溫熱的中藥（如乾薑、肉桂、吳茱萸、人參等）和食物（如生薑、胡椒、花椒、羊肉、對蝦、韭菜等）能夠幫助改善體質，外治也可用南懷瑾先生的貼臍方（等量的花椒粉與艾絨混合均勻，用適量的龍眼肉黏合成小指尖大的藥丸，夜晚放置肚臍中）或艾灸等方法。但需要藥物治療時，已經是亡羊補牢，最好還是平時就注意避寒涼，多接觸陽光，飲食均衡，預防體內寒氣的發生，養成智慧養生的好習慣。

文：董爽（香港大學專業進修學院助理教授）