激光脫毛 無力減汗除狐 止汗劑 趕在出汗前用

然而，出汗是否就一定臭？汗臭是否等同臭狐？

■問醫生

◆陳：陳厚毅（皮膚及性病科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■夜晚無故大汗 肺癆危機？

問：經常大量出汗，是否身體有毛病？

鄭：出汗是正常的生理現象，民間對出汗有很多說法，經常有病人因出冷汗、淡汗等求診，有家長會因為小朋友發燒出了一身汗而大為緊張，甚至用舌頭「試味」，嘗一嘗汗是鹹是淡，來判斷生病與否。亦有病人說自己行了兩三層樓梯，大汗淋漓，擔心身體太虛。

其實出汗的主要功能是排走身體熱能，一般人在曬太陽、做運動或發燒後都會大汗淋漓，屬正常現象。但當病人晚間靜止時也大量流汗，就要注意，擔心是肺癆，或其他慢性傳染病、慢性炎症，但今時今日肺癆不像以往般普遍。所以，無故大量出汗，可找家庭醫生檢查一下。

■肥瘦一樣有臭狐？

問：汗一定是臭？汗臭與臭狐有無分別？

陳：汗腺分為大汗腺和小汗腺。大汗腺又稱為頂漿腺，主要分佈於腋下、乳房及大腿內側，它分泌出來的汗水較為黏稠，含大量蛋白質，沒有味道。但當汗液中的蛋白質遇上皮膚表層的細菌，會分解而產生出氨基酸及阿摩尼亞，釋放濃烈刺鼻的味道，即我們俗稱的臭狐。

小汗腺遍佈全身，用來調節體溫，它分泌出來的汗液偏透明水狀，帶有氯化鈉、尿素與阿摩尼亞等，在高溫下或做運動時，小汗腺會排汗幫助身體降溫及排走廢物。本身無味的汗液被細菌分解同樣會產生異味。不過此汗臭與臭狐完全不同，臭狐的氣味遠比汗臭味來得刺鼻難聞，嚴重影響患者的心理及日常生活。

很多人以為臭狐與肥胖有關，其實兩者沒有直接關係，瘦人也可以有臭狐，部分人是受遺傳影響。大多數患者的體臭問題從青春期開始，求診年齡最小只有12歲，由於受荷爾蒙刺激，大汗腺分泌變得旺盛，臭狐愈強烈。

■緊張、嗜辣 體臭元兇？

問：大汗、臭狐是否一定要睇醫生？

鄭：多汗、有汗臭甚至臭狐的人，可先從日常生活入手改善情况。腋下及下腹的大汗腺分泌與情緒有關，心情緊張時腋下會大量出汗，細菌就會滋生引起異味。所以，學習放鬆心情有助減少排汗及體臭。經常吃辛辣、濃味食物，如咖喱、大蒜、麻辣火鍋等，濃烈氣味會從汗腺排出，亦是引起體臭元兇之一；多吃蔬果及多飲水都有效改善問題。另外穿著鬆身通爽衣物，加快汗液揮發，同樣有幫助。

陳：止汗劑含有氯化鋁（Aluminum Chloride），在未出汗前使用，可有效阻塞汗腺的分泌，減少汗量。

■毛囊汗腺兩回事？

問：脫毛可以減輕汗臭？

陳：坊間有很多醫治多汗症及臭狐的謬誤，較常見的是指激光脫毛可以減汗除臭，其實汗腺與毛孔是兩個不同的組織，激光脫毛只是破壞毛囊細胞以阻礙毛髮生長，不能達到減汗除臭的作用。

■「叮」死汗腺僅腋下適用？

問：多汗症及臭狐，可否根治？

陳：目前有3種醫治方法，分別是注射肉毒桿菌毒素、手術切除汗腺及微波治療。

‧肉毒桿菌毒素

原理是利用肉毒桿菌毒素阻斷神經末梢的信息，減少排汗。每次療程需要在兩邊腋下注射約20至30針，效果可以維持半年至9個月，如要長期有效便要重複注射，對多汗症及臭狐有一定療效。副作用是注射帶來痛楚及瘀腫，但不會有長遠的後遺症。

‧切除汗腺手術

以微創手術在患者腋下開一個小切口，用剪刀切除大汗腺，具永久療效。手術需全身麻醉，康復期約1至2星期。切除汗腺後有可能出現代償性補汗，即大量汗水轉移至其他部位排出，因而令不少患者卻步。

‧微波能量治療

近年獲美國食品及藥物管理局（FDA）認可，通過55℃至65℃的微波熱能「叮」死大小汗腺，從而減少排汗，具永久療效。患者需要接受行局部麻醉，在腋窩部分畫出汗腺範圍，再用儀器定點發射微波熱量，整個療程約需2小時。治療後，患者腋下會紅腫痛，但當天已可上班或洗澡。微波能量治療多汗症及臭狐的效果明顯，外國臨牀研究顯示，接受1至2次療程後可減少腋下82%排汗量。不過，微波能量治療有可能傷及神經線，目前只可用於腋下，無法用來治療神經線較密集的手掌及腳掌。而孕婦、腋下有炎症、有疤痕，及18歲以下人士都不適合。

以上3種治療方案各有利弊，價格亦不一樣。肉毒桿菌毒素每次療程約數千至1萬元，患者需重複注射才能維持效果；微波能量治療每次費用約3萬元，一般建議做1至2次；而切除汗腺手術費用相對較高，約6至7萬，一次性手術可根治多汗症及臭狐問題。選擇哪一種方案，最終還是要取決於患者意願。

文：吳敏霞

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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