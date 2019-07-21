星期日文學‧陳智德：詩人×學者，沉重的根×浮懸的城

從標題上看見「我城」，自然想起七十年代西西所發明的，至今一再被分析並延伸的「城籍」。在西西筆下那懸浮的城，衍生出一種有別於國籍的，又未能從殖民陰影走出來的身分認同，至今成為談論香港身分認同、主體性，甚至本土性所不能繞過的標記。香港作為一座懸浮的城，一直是香港人所極為希望「凍結」（呂大樂語）的狀態。但陳智德現在要在一座懸浮的城內談論「根」的所在，甚至要結束所謂花果飄零，走向「不遷」的根著狀態。或許這六百頁未必能滿足所有香港人的身分困惑，然而，這至少是從文學的香港內尋求言說香港故事的方向的重要著述。從《市場，去死吧》那位沉鬱的詩人陳滅，到眼前這位沉着的學者陳智德，這條尋根的路究竟為何？在這個急速而使人焦慮的六七月份，這本書的面世，或許為行動者們提供了一點省思。

香港文學作為學科的過去現在未來

要翻動這本厚重的書，並不如想像中容易。這部著述不止是從物質而言相當沉重，與此同時因為其所涉獵史料之龐雜，時間跨度之寬廣，都提高了這本書的閱讀門檻。為之寫序的兩位學者都準確地判斷了這本書的定位：陳國球欣賞這本著述對左翼文學的仔細分析，而黃念欣則肯定了這本書作為「準香港文學史」的分量。兩者都是現存香港文學研究需要嚴陣以待的課題。前者涉及整個中國現代文學與香港文學的兩個文學體系的接合問題，後者則是從八十年代開始期望由本地學者所著的香港文學史之呼喚。不過，問到文學史的議題，陳智德回答得相當小心：「我並非將之當成文學史書寫，這更像是文學史論。不過，內容雖由單篇論文組成，章節的編排卻的確有文學史意識。」事實上，若有關注陳智德過往的研究，都了解到他涉獵的範圍之廣，能將自己的著述統整成一體系，自然是文學研究者技術上的考量。但陳智德強調成書背後有更宏大並急切希望反思的想法：「對我而言，更關鍵的問題，應該是在編著這本書時，所思考的香港文學作為學科的問題。」智德回憶當初開始接觸香港文學並不是從學校，而是從書店和圖書館書架上讀到的。他嘆息道，儘管當時已有許多好作家和好作品，但「香港文學」未能夠成為一個學科，更遑論是研究範疇：「我研究香港文學是從碩士開始。歷來以香港文學作為研究範疇的人，現在已不多，當時更少。一九九七年嶺南大學中文系只有兩名碩士研究生，研究香港文學就只有我一個。可以說，香港文學這個學門是相當狹窄的，研究者不多。當時最重要的成果就是盧瑋鑾、黃繼持、鄭樹森那套史料整理選集。現在的《香港文學大系》亦是延續當時資料選集的路向。史料整理是展開了，但論述成果，過去主要由內地的研究學者發表，近年亦由台灣學者發表了許多香港文學研究。我甚至覺得台灣學者的努力某程度上蓋過了我們。這種情况之下，香港本地研究的聲音很重要，很需要有更多本地研究者走出來。這本書，我抱著誘發更多研究、回應的心態成書。」陳智德說，這部書不是文學史，文學史不是這樣寫的。只是，這本書試圖涵蓋戰後至二○○○年的香港文學，更重要的推動香港文學作為「研究學門」的發展。

當智德在回憶八十年代成長的心路歷程，談及要接觸香港文學只能靠自發尋索的動力，筆者暗自感到有幸的是，因為有七八十年代前輩們努力，也有智德這代學者的努力，生於九十年代的筆者，才可在大學修讀香港文學這一學科，甚至以香港文學研究作為志業。一門學科除了內部的經營，自然也面對外在的挑戰，但智德並不擔心別人指說香港文學的狹隘，更深入地研究香港文學，自然尋到與現存學術思潮、其他學門，包括亞洲研究、華語語系甚至世界文學的對話可能，這亦是他認為香港文學應該繼續努力的方向。《根著我城》的出版，也許意味著更多對話空間的展開，留待有心人一起踏上這條尋「根」之路。

外來者的本土，本土的外來者

智德的新書既題名「根著」，「根」所意味著的「本土意識」，自然是論述的關鍵所在。不過，閱讀智德這本書時，筆者一直有種提心吊膽的感覺，總是生怕書中所談論的「根」與自己的認知相距甚遠。七十年代以來的香港本土論述，幾經發展與研究，面貌漸見清晰。香港人意識的興起，以及身分的建立，自然是值得高興的事，至少，我們開始看清所謂自己的輪廓。然而，這種身分的建立、認同的提升，隨之而來的是本土排他的吸引力。人們從他者的眼中確認自我的存在，同時也透過排除他者來界定自我的特質。雨傘、魚蛋、反對修訂引渡條例等運動接二連三，「香港人」的標籤之下開始有了更嚴格的條件，「誰是香港人」的問題，其實意味著「非我族類」的標籤隨之而生。然而香港畢竟是個海港、是個島嶼，流動，差點成為她的名字。陳智德在此時提出「根著」來承接西西《我城》的隱喻，但書中卻花近二三百頁的篇幅處理所謂外來者的文學，不能不說是個藝高膽大的反高潮。「其實我用『根著』一詞時非常掙扎。其實『本土』不是如字面所言般簡單的議題，當你從人文學科的視角觀之，尤其感受到箇中複雜的層次，迫使你以更寬闊的視野來思考。我所說的寬闊不是包容，也不是包涵所有。」陳智德在提到「包容」時刻意頓了一下，大抵是明白近年來各種身分角力，導致大家在討論身分認同時對放寬界線的焦慮感。

智德接著解釋，「『根著』一詞很沉重。在書內雖然有其學術層次的解釋，但另一方面而言，在我的心理層面而言，這是一代人的投射，有一代人的意義。這不單是上一輩面對從內地來港的經歷，也是我的同代人對香港的認知」。他認為香港的社會、教育等整體機制，並不鼓勵大家理解香港。的確，這陣子的檔案熱、資料整理潮，或多或少由於香港長久作為流通港口，以及殖民地政策下造成的遺忘與流動所衍生。智德在此時提出根著，是為了以文學為媒介，抵抗遺忘。「文學是關鍵的媒介。我們當然可以從時事、大眾傳媒了解香港，但文學作品內那種深層的人文思考，很值得大家細想。現在大家面對時事可能會覺得自己考量得不夠深遠、缺乏策略，這其實都是人文素養的缺乏所造成的。」智德認為從文學作品尋找香港過去，自有其更深層的意義。根著雖然沉重，卻是值得的負擔。

至於著述內佔有不少篇幅的「外來者」們，在智德眼中，也因為上述香港歷史原因所致，從另一層面參與著香港的「本土」構成。他認為「根著」可以從兩方面來理解：「人們渴望扎根，但這在香港總是面對各種阻隔與障礙，無論本地抑或外來人，扎根談何容易？土地問題、政治問題、就業問題。香港人總是面對租約期滿、加租甚至清拆舊樓的問題。這種不確定性、日常生活的流動性，相比其他城市更麻煩。香港抗拒人們扎根的力量太大，所以我們要談論「根」的時候，更大程度在面對遺忘的問題。」從《根著我城》一書讀到的遺忘，不止是遺忘香港歷史，也同時使許多文學群體、刊物和作品因為各種政治角力而被遺忘。於是，智德在新書內談論左右兩派在港作者的文學表現，他們介入過香港的本地議題，也實實在在地於香港這座城裏生活過。智德一再強調，我們不能只談狹義的本土：「後來我們會談到的崑南、蔡炎培等本地詩人的香港，其實上承了由馬朗帶來香港的現代主義風格，所謂根著，也有從外來者帶來的資源底下衍生的部分。」

陰暗的記憶，埋沒的過去

閱讀文學的過程，於筆者，更多是關於學習批判現實的過程。香港文學的作品，更是如此。從八十年代盧瑋鑾提到「香港的憂鬱」，到西西《我城》面對政權移交的苦中作樂，香港文學的展現總是有著多少憂鬱的底色。問到陳智德如何面對本土的建構，他以書中不少文本例子來說明，負面的書寫，也是本土的一部分：「我們會看見香港文學內，更多的是提出無力感的文本，而非歌頌本土的作品。所以我在書中處理『根著』的問題時，往往從他們筆下的無力感談起。」智德認為，自己讀到的在港作家，雖然身在香港，卻不是必然地認同香港，書寫香港也未必是美麗的、充滿人情味的：「從文學史的角度看來，我們不能過於狹窄地思考『本土』。『本土』的觀念本身便不只是對本土的歌頌與肯定，而是包括許多對本土的批評，整個香港社會的成長過程，獅子山下精神的背面其實有許多陰暗的記憶。」或許正是這樣的想法，《根著我城》的導論章節，仍然沿用《解體我城》的「本土及其背面」作為立論基礎。當我們談論本土，我們究竟在談什麼？這本土固然是小店街區的好人好事、香港的山景夜景，但是，更具考驗的，是如何面對各種批判式的本土思考。面對這些陰暗的記憶，我們究竟是選擇直面抑或遺忘？一如當年保護皇后碼頭運動時奮然讀詩的詩人陳滅，陳智德仍然選擇以不亢不卑的態度直面之：「其實『獅子山下』精神，更多是當時人們承受困乏，仍然選擇堅持地抵抗而衍生出來的。我在書中所談論的各種文本，其實是我們要面對這些的各種掙扎過程，明白到這些負面經歷也是本土的一部分。『根著』，必須包括光明與陰暗。」說到這裏，筆者想起《根著我城》書內提及的那個從舊書攤發現馬朗的文藝青年，當年的也斯，與眼前不徐不疾地訴說香港故事的詩人學者有著各種相似的地方。

詩人與學者，克制的抒情

陳智德在短短時間內出版了兩部研究著述，包括《板蕩時代的抒情──抗戰時期的香港與文學》和《根著我城》。所談論的文學包括日佔時期的期刊、報紙和作者，也有戰後重要的刊物，包括這次書中談及的《70年代雙周刊》、《星期日雜誌》和《博益月刊》這些民間文藝載體，以及較少人綜論的學者雜誌《今天》。不能不說是一場大工程。但是，從宏大議題回到作者個人，相信認識陳智德的讀者，想必總是念念於作為詩人的陳滅。在上述關心香港文學研究、關切香港歷史與當下的陳智德，這兩個身分會如何協調甚至兼營？「詩人陳滅的抒情經驗，讓我更能夠體會到歷史上各種作品創作者的心境。」智德說，在多年寫詩的過程間學懂如何克制內心澎湃的情感，以及平衡各種心理掙扎，這種內心感受，相信是許多作者的共同心理。閱讀歷史作品時，自然是以研究為目的，但更多時候，智德也是在閱讀各人在香港創作時面對的掙扎與情感。問及接下來的寫作計劃，智德笑言接連出版學術著作，是很「傷身」的事，希望接下來可以重回創作的懷抱。

文 \\ 李薇婷

攝影 \\ 蘇智鑫

編輯 \\ 關曉陽

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