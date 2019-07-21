未來城市：德國銀髮 優雅老去 在於「我值得」

香港傳媒人陳伊敏走訪高齡化國家德國，發現長者愛做義工、傳承知識，對社會貢獻良多，一個負責長者事務的漢堡官員說：「老人多，社會更有耐性，暴力和犯罪會減少，導致監獄需求減少。」

而受訪的德國老人更處處展現出精彩老去的無限可能。當長者政策遲遲未動身，何不先從公民社會出發，改變自身？

香港銀髮的潛力要爆啦！

德港未來長者比例 每3個有一個

2017年，德國65歲及以上長者人口約1770萬人，佔總人口比例21.4%，即每5個人就有一個。而到了2060年，政府推算每3個人就會有一位老友記。德國長者比例是歐洲第三高，緊接在意大利和希臘之後。至於香港，據政府統計處推算，65歲及以上長者人口會由2016年的116萬人，佔總人口比例16.6%，增至2036年的237萬，即每3個人就有一個長者。勞工及福利局長羅致光在2017年更指出，10年後香港將面對「高齡海嘯」挑戰。

不過，陳伊敏在書中強調，在德國，長者從來不被視為負資產，而是寶藏。據2014年調查，德國60至74歲人口做義工比例逾四成，其服務時間更長更持續，65歲長者有一半人每月做義工8小時，每4人就有一個超過24小時。長者貢獻社會途徑多，有太空科技工程師到學校教小朋友造木飛機、逾萬名退休專業人士到外地傳授知識和經驗、平凡祖母為外地學生提供勞動換宿的居所……

而她在德國的採訪亦得到長者的全力幫忙，例如走訪西部小鎮Arnsberg時，有3個婆婆幫忙充當翻譯，而婆婆的專業精神令她動容，「有次上午戶外採訪時，當天天氣好熱，太陽好猛，70多歲的義工翻譯陪我在烈日當空下站着，突然她心臟不適需要立即去看醫生。怎料下午採訪她竟然又出現了！她說見自己已經無礙，想完成她的承諾，她說今天是輪到她做翻譯。我那刻真的好感動，她們真的一諾千金。」

清潔工的老去哲學

陳伊敏2015和17年先後獲德國Robert Bosch Stiftung「中德媒體使者」獎學金和「華德無界行者」創作獎學金，深入探討長者問題。她總共走訪了19個城市，作逾200個訪問，發出逾百封訪問邀請，竟無一人拒絕受訪，實在難以置信：「除了一個建築師說，他的英文無法表達他想說的話而即時中止訪問。」對外國傳媒人歡迎開放的態度，印證德國人優秀的人文質素，「德國出了這麼多哲學家音樂家，他們的mind quality亦有一種民族傳統。就算你訪問一個清潔工，談論老年，他都能夠說出哲學，『老不是一定的，因為能夠活到老不是一個must，所以我每日都說好開心又見到太陽。』」

受訪者的離開 80歲的失戀

書封面印上一個金髮美女Jutta，穿淡綠毛衣、手戴翡翠戒指，露出自在喜悅的笑容；書內是她穿起運動服到健身室舉重的相片，難以相信她已經81歲；婆婆Nine的丈夫有一天說要自己生活，搬走時帶走了一半家具，近80歲的她樂觀面對，獨自搬家到柏林重新開始。書中第一章記錄了9（個／對）德國長者優雅地老去的生命故事。「我問過Jutta，她為何能夠活得如此優雅，她說因為經歷過二戰，好辛苦才活下來，所以她現在要過得很好。」

記者問德國老人好像都活得很愜意，難道就沒有唏噓的時刻嗎？「唏噓的是原來失戀不是年輕人專利，我兩年前在《明周》是寫Nine和丈夫有幾開心的，最後黃昏戀變成失戀。但我看到她如何振作，我拍攝下她穿起一件件花衣裳，家具搬走後的空間變成了跳舞新舞台。同時我好替她難過，見證到人生的無常。」

另一個故事講述中國作家關老師和德國太太的生命經歷，「原本是想講他們如何plan老年，最後卻變成死亡話題，就像是人生好真實地呈現了一個課程」。關老師來不及見證書本出版就離開了人世，太太在他離開後說的一席話教人動容。陳伊敏問她如果時光倒流，想回到哪個年紀再經歷一次？太太答：「我就希望回到20歲的時候，剛剛認識一個中國來的帥氣小伙子。那個時候他什麼都沒有，我也沒有什麼。但是我那個時候就感覺到了，跟這個人我們可以一輩子在一起。」

「他們的生命力值得被看見」

談起受訪者的離開，陳伊敏眼眶一下泛紅，「書裏面好多人都走了，封面那個伯伯都走了」。她憶起書中喜歡執爛銅爛鐵回家改造的伯伯從前是的士司機，「他有好多好盞鬼的創意，例如雪櫃打開會播音樂，一日三餐播不同歌，過着有情趣的生活。但一年後有德國人告訴我，他就快last stage，我好震驚，我馬上寫封德文信給他道別和感恩他分享自己的生命。之後他沒多久就走了，別人告訴我他在最後兩小時，在牀上一直拿着我封信。」她好欣慰和榮幸見證他們生命中閃耀的階段，「其中一個爺爺跟我說過只要那個人沒有被忘記就沒有死去」。

她說曾經想過100個書名，最後定名「生命的火花」，出版社加上「看見」二字，「多了一份欣賞、記錄和參與的感覺，他們的生命力值得被看見，他們的生活態度值得被尊敬」。

小城20年前起步 訪問長者訂貼地政策

在一個怎樣的社會，才能夠快樂地老去？是有足夠儲蓄才能安享晚年？雖然，德國的老人政策較香港進步，除了是世上最早建立社會保障制度的國家（1883年），亦是開創公共養老金制度先驅（1889年）。不過，原來港德人均GDP差不多，2017年德國人均GDP 4.4萬美元，香港是4.6萬美元。但陳伊敏發現，德國很多老人都沒有足夠積蓄養老，媒體調查指一半人有這方面憂慮。

「貧窮是好大問題，德國沒有足夠的長者老人院，亦不夠照顧者，因為沒有年輕人入行，但你會見到德國會想方法解決，政府撥款鼓勵發展商建老人社區；改教育政策，年輕人讀完後除了照顧老人家，亦可以照顧BB，出路闊一點。」眼見長者護理員薪金約3000歐元，低過平均薪金水平，德政府推行護理專業改革，明年試行新政策。

「在我城歸老」 港德官員不同

更令她震撼的是Arnsberg在1997年，向年逾50歲居民提問，「當我老了，想怎樣生活？」一個小城在1997年開始行動，「這個timeline對我們好大啟發，97年到現在我們香港miss了什麼？」小城在1990年成立了長者諮詢委員會，2004年成立全新部門「Zukunft Alter」（高齡有未來）獨立專職部，小至調慢紅綠燈轉燈速度，大至長幼共融公民教育都可以直接推行。Arnsberg的市長Hans-Josef Vogel連任18年，居民可直接用whatsapp聯絡市長。這個市長61歲時因膝蓋問題做了手術，要以拐杖輔助行走，他體會到由年輕住到現在的房子已經不合時宜，他開始思考80歲時要如何邁過這些梯級？「由於這班官員打算在這個城市歸老，自然會想到安老的這個問題。但奈何我們香港的官員不會，他們都是打算退休後去外國生活！」

2012年漢堡通過《長者參與法》，60歲以上可參加各區長者代表大會選諮詢委員會；2018年「探訪80+」計劃，區長為每位80歲長者寫生日信，專人登門拜訪，漢堡2017年有9萬個80歲以上長者，了解每人獨特的需要。「我受觸動或好surprise的地方，是德國沒有一個one for all的政策，而是每個城市會找到自己的出路。」

「但唔好忘記，德國人交好多稅喎，所以我們不能夠要求交少些稅，又要求有他們的福利。」2017年，德國法定養老保險金繳費額為員工稅前薪金的18.6%，僱主和僱員各付一半，當地亦面臨不夠打工仔「埋單」的挑戰。

「我值得有選擇」 長者發聲推動社會

「其實錢並不是老年過得好不好的最大考慮因素，例如之前提到的婆婆Jutta是貧窮長者，她會去食物銀行拿食物、領取救濟金，居所是商家支持的慈善機構提供的房屋。而老人需要的不止救助金，亦同時需要娛樂和文化產品，例如Jutta每一日可以參與好多場音樂會和看好多電影，因為每場表演都會有10%票留給基層。好多商家和富裕階層都會回饋社會，公民社會一齊去做這件事。」老人亦希望擁有選擇，老人院每日做什麼都會提供選擇，極致的例子是有一個老人中心每年舉辦300個活動。

文化娛樂的保障

要如何養成社會對老人的尊重？「我想是要先尊重自己，如果每個人都覺得自己值得有好的生活，每個老人家都覺得自己是值得有選票、選擇，值得一間好的屋到老，就會去發聲。」她憶述在香港遇過不少虧待自己的婆婆，「好多時在香港做義工，探望基層婆婆，穿不合腳的鞋子，住很差的環境，她說有得著鞋已經好好，不願睡被捐贈的牀褥，她們說抗戰時更慘，她們覺得自己不值得活得好，好心痛」。香港虧待老人家，老人家覺得自己不值得被尊重。

當我們不能奢望政府能夠什麼，她相信民間可以自發，德國有些古堡被改建為長者共居社區，香港會不會有些廢村可建成類似社區？德國有主婦上門幫婆婆煮家鄉菜，香港可否仿效？其實簡單地，把問候爺爺婆婆「今日食咗飯未？」，變成「你今日玩咗乜嘢？」，香港會不會變得更加可愛？

【德國老年篇】

文 // 彭麗芳

編輯 // 何敏慧

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