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2019年7月21日星期日
星期日生活
請問，你哋究竟想點？
引燃仇恨
自療系列：玻璃碎
周日話題：暴力與民意
星期日現場：憤怒、恐懼、仇恨、創傷
安徒行傳：反智主義與通識教育
周日話題：政治運動式的法治
同場加映：我們都不自由，直至我們所有人都自由
時令讀物：面對殺人政權，再讀劉曉波的非暴力理念
七情上面：Don't be surprised by Love
在大學教植物學：粉蝶花的提示
果欄：The Town is Ever New——愛恨新城市
CHUNGKIN EXPRESS：你不知道結果，唯有做自己相信的事
阿貓阿狗：#37接力
Bringing up movie：耶穌的第一次
movie chic movie style：《花椒之味》：該如何觀看這兩名演員
家明雜感：性工作者兩代談
影片簡評：《鈴木家的謊言》 IIB
咩世界：第124期 ／夏日異象
單元連載
星期日文學‧陳智德：詩人×學者，沉重的根×浮懸的城
影評達人家明 看電影 看人心
讀食時光：微波爐炸雞 深夜輕鬆上菜
綠色生活：綠色回收 定格鮮花最美一刻
Ways of Seeing：廢青姊妹繪本 瘀事變搞笑 成就夢想
街知巷聞：沙田友 三十年愛恨一日爆發
未來城市：德國銀髮 優雅老去 在於「我值得」
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在大學教植物學：粉蝶花的提示
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【明報專訊】我掛住你！
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請問，你哋究竟想點？
引燃仇恨
自療系列：玻璃碎
周日話題：暴力與民意
星期日現場：憤怒、恐懼、仇恨、創傷
安徒行傳：反智主義與通識教育
周日話題：政治運動式的法治
同場加映：我們都不自由，直至我們所有人都自由
時令讀物：面對殺人政權，再讀劉曉波的非暴力理念
七情上面：Don't be surprised by Love
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CHUNGKIN EXPRESS：你不知道結果，唯有做自己相信的事
阿貓阿狗：#37接力
Bringing up movie：耶穌的第一次
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街知巷聞：沙田友 三十年愛恨一日爆發
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