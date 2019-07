【明報專訊】這篇文章本來的題目是,don't be surprised by evil,是Henri Nouwen神父的人生體驗。我腦海裏的「惡」,是警民雙方的暴力,我們歌頌年輕人奮不顧身,但我在沙田衝突現場,也看見了獸性,警員的、示威者的。而令我最不安的醜惡,是林鄭無視警民的血與命,道貌岸然的譴責,不理市民死活。林鄭眼神苦怨,面容繃緊,我感受到她內心層層積壓的傲慢、頑固、焦慮、好勝、冷漠與深深不忿。心情沉重的中午,到大埔街市買菜,首次走進連儂隧道。雖然早聞memo紙氣勢強勁,到現場仍覺震撼,那五顏六色的留言,「香港人加油呀香港人!」石牆在說話,幾百把聲音,背後有幾千幾萬人的心聲。這時,隧道的中央,樂隊傳來歌聲清脆:「大雨灑,不需要害怕。他朝會習慣,人生的變化。」走近一看,都是廿歲不到的年輕人,歌聲柔潤,一曲既終,銀髮婦人走過,笑着說:「錫晒你哋!」我忍不住流下淚來,突如其來的暖意,Love, caught me by surprise!