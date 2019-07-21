星期日現場：憤怒、恐懼、仇恨、創傷

及之前之後種種。Incitement to incite，都算絕唱絕橋，普通法，連業界都會說聽都未聽過。

度身定做，人大釋法，議員宣誓無效失資格。

列表可以很長，一單接一單，快刀斬。斬至出血，暴發。

或者馬克思一點。豬肉一百元一斤。周五石門一間酒吧，碰到的算中佬吧，九七年他十七歲。叫「董伯伯」，他記得英治很少：「我一個月賺到三四萬元，我都覺得很吃力。」「我太太說。」「有乜理由每日咁多人落嚟，又叫我哋返大灣區。」「唔係個個適應到。」梁說：「你看他們沒有一個超過三十歲。」「他們在這裏，明天戴上黑口罩就來。」酒吧坐滿人，我聽不到話。

或者只是買不到一支針。或一對襪。如果我喜歡吃煎釀三寶。間間都是藥房。

我在經彌敦道的巴士上層數：藥房，藥房，銀行，藥房，金舖。

屈臣氏止痛藥賣六十五，同一牌子，在街巿藥房，五十五。

便利店買一包香口糖，九元半，有九粒。打開盒，只得一小半，我倒出來數。

每個人的爆炸點不一。都在等。

「點解四千蚊咁耐都攞唔到」「人工的一半攞去交租」「點解港鐵成日壞又加價」「點解零選票又做議員」我在封鎖了的上水街頭一張一張讀。

呼救無門。深水埗麥當勞，我見到我曾認識的一個替身演員。穿著背心，頭髮染金，在吃一個大包餐。

點解麥當勞會成為社福機構？

佐敦道劏房七八千，深水埗四千。阿文找到那間比較平，我沒去過，他說二千幾。他瞓地，女兒瞓牀。女兒返工，他在牀上看YouTube。

他沒有去遊行。我想，遊行很中產階級。如我們其後的每個星期。後來變成同樣劇目，先遊行，留下的衝突。

「這世代。我上場」沒有人說，但我聽到。

「走喇。走。快啲走。」和粗口，是我在現場聽到最多的。

靜下的時候腦裏不斷的重複粗口。我幾乎衝口而出。

小時跟父親講過客家粗口丟那媽。我兄嚴厲斥責。自此我沒講過。

我兄發脾氣時將手用拳打在牆上至出血。我寄住他家，電話、碗碟、廁紙架，經常換，他發脾氣時全打爛。但我從來沒聽過他講粗口。

我這一代有叫家教，沒辦法，我講唔出。

最粗「我頂你個肺」；很古老。因為過時，有點搞笑，不大憤怒。

之後那句會是「林鄭有本事辣燢全香港人」。

粗口結合了人群。但躍躍欲試的、用索帶將欄杆紮成三角形向前推的、穿著黑衣跟着父母的——阿媽說，你帶多套衫；即兩種身分，向前衝、做乖仔、「前面有狗」或打機，可以隨時換、大遊行完了一群坐在草地上講着是「我染個頭髮用六十蚊咋，我中學開始染」「你覺得佢性格點」的中學生話題男男女女也很可能同樣是他們噴漆包圍；一代人正式上場。「看熱鬧的留低後退」多麼驕傲：主角與看客。

不講粗口、年紀老大，我會穿一條裙子，或黑色，只能站得遠遠的。

有個男子在磨遮。幾個看手機，一個坐着飲水。

在平台被防暴警察喝罵：走呀，走。仲唔走。揮動警棍嚇，很遠。我很慢的退後。身後幾個少女，一個說，阿sir，廁所喺邊？阿sir，我好急呀，廁所喺邊。防暴警察繼續走他們的方向，遠離。少女提高聲音，黑警，我小你老×！

那個晚上，在群眾之中，我自己，沒有說過一句話。走走停停，很熱。拿着扇子撥，在路上拾有人留下的半瓶水，抹抹樽口，喝。香港二○一九年的六月七月，一代人會記着。他們創造他們的記憶，如果沒有新世界。

我會記得嗎？我已經沒有時間。

這一個悶熱的盛夏，如果不是放暑假。

「唔好掟呀。我們還有一個月玩呀。」一個拉着另一個向警察掟遮的。我想，一個月？玩？

他們很驚，很興奮，我想就是快樂。

快樂會上升。多些，多些，多一些。

仇恨與後殖民有關嗎？

他們多麼渴望成人的稱許。「年輕人，做得好」、「我為你驕傲」、「香港靠你哋」。老女在罵警察，粗口連篇：香港警察做乜打香港人，佢哋後生仔。一群青年在拍掌。「阿婆好嘢」。阿婆好嘢，因為她稱許。封鎖的上水巴士站，一個清潔老女推着竹籮，拖着掃把，見到一群防暴警察，罵：「班仆街喺度做乜×嘢。」但她沒有掌聲。她推着車子搖搖擺擺的前進，我看着她淡淡的身影。

封鎖的街道，那麼靜。

示威者已經很少很少。我見過的上水火車站，塞滿水貨客與人等，車站外一排列支架檔口，這一晚曾見過的車仔檔，突然消失，還散發牛腩汁的香味。幾乎沒有人，真是奇異。

抬頭見到一個地方，我見過，是我讀過的小學，但已面目全非。

又是物非人非。開着大門，我走進，一個女子來招呼：這裏是休息站，如果你想喝水。「休息站」即警察掃人時你可以進來躲一躲。我如走進夢境，時常夢到的，那一間小學。我還是小學生。

香港上一次的社會大動亂，六七年。我出生了，但還很小。

再前一次一九六六。我沒見過，但找檔案報紙報告書。「一九六六年九龍騷動調查委員會報告書」我讀到滾瓜爛熟。那一次騷動，罵黑警的，如果靜下，可以讀一讀黑警歷史：十九歲的盧麒什麼也沒有做，發表演說，被拉入旺角差館，一個二個踎低狂打； 二十歲的盧景石，什麼也沒有做，發表演說，有人說他扔了一塊石子向他工作過的酒店，在差館被打至縛繃帶、一拐一拐的上庭；鎮壓時用的是法製的卡賓槍、大戰時戰場用的，一名示威者被殺，數名槍傷；殖民黑警絕不手軟。但同樣，殖民政府在騷動後委任了當時的大法官何謹爵士做調查委員會的主席，事發後一個多月開始了一個多月的聆訊，寫了一份非常詳盡並且有反思的報告，從事發前的醞釀、鼓動反抗的人物、騷動開始與經過、幾個中心人物的背景與參與過程，作供的有行動的警司、被告暴動者、議員、社工、記者，並且做了一個可能的暴動原因分析：住屋、教育、工作、地域、殖民與國族矛盾，幾乎像一份學術報告：殖民政府也沒有迴避她的責任；也沒有害怕「打擊警察士氣」：殖民黑警更黑，政府的風險更大。殖民管治較優秀？或者說，更聰明狡猾，暫時管治也看得更遠。

後殖民就是管治權威的消失。原來後殖民的管治者，沒有信心承認管治的錯失。

權威落失，沒有經過殖民統治的一代長大。他們感到日益富裕並表現囂張的中國即大陸人的威脅。

第一次大遊行之後，人們在草地閒坐看夜景。抬頭就是解放軍的紅星。舊時的添馬艦、威爾斯王子大廈。添馬艦太平洋戰爭時沉在灣仔海底，殘骸一直沒有打撈上來。

內地人叫「駐港部隊」。大樓頂層有一落地長窗，着了燈，一盞大吊燈，從下望上去，清清楚楚。即，從上望下去，你們所有的騷動，都在軍隊的腳下。

太有象徵性了。

第二次大遊行之後，開始了「和平集會之後」：青年爬上政總的鐵閘，大喊粗口。但遊行人士一經過，立刻收斂。

真是孩子。

快樂、快樂、快樂多一些。孩子與孩子，他們要說：我們成長了。

幾時變成仇恨。

──你恨我嗎？有時我會害怕。在大埔火車站行人隧道，讀着留下的字。大大寫着：「踢走黃Big Kill」。是不是我？幾時變了黃Big Kill。有人在打小人，貼着建制派議員的照片，一個帶口音想是新移民的女子教小孩打：這個是軍妓，江青。你打。小學生拿着拖鞋打，見我望着，停了手。

打小人？軍妓？江青？那麼的中國。我們以為反對和抗拒。

公民社會。落到日常生活，變成打小人，打軍妓。

原來黃Big Kill是區議會主席碧嬌。

我們開始疑神疑鬼。

很多鬼。帶頭要衝的是鬼，接受訪問的是鬼，這樣隧道叫連儂牆也有鬼，又要Big Kill又要打相當真人。反攻不但撕掉，還要送花圈、「壽終正寢」。

四個留下遺書與反條例有關的自殺，很多人想自殺，愈來愈多的心鬼。

「遍地開花。」「花可以結成果嗎？」

如果可以，會是怎樣的果子。

我開始懷疑一個編輯是國安。

公民社會，不是要建立一個可以互相信任的社會嗎？不是嘗試同意而並非用武力去緩和如果不能解決不同利益與勢力的衝突，簡之社會矛盾、不同意見嗎？

武力最有效。革命、精神病人大叫大喊打佢喇，曾住小欖精神病治療中心的陳說，使乜用藥，打佢就唔出聲喇，或，開進坦克，一九八九天安門，一九六八布拉格，一九五六布達佩斯。

但武力與仇恨的建立，不是公民社會。

不是我們當初願意的，我們多麼的驕傲，香港人，加油！全城黑衣，全球注目。

暴力有效。但正如特效藥；小心。

仇恨滋養仇恨，看今日的以色列與巴勒斯坦。

奧地利寫德語後來因為憎恨德國而改了一個法國筆名的Jean Amery，寫了的三本小書，我一讀再讀。其中一本寫納粹營之後，他是曾受虐待的倖存者。說仇恨：一個捱過打的人：「他喪失了某種東西，我們也許能暫時將其稱作對世界的信任。」「我與他人在這個世界上陷入生理上相互對立的狀態。」「誰想要表達他身體的疼痛，就會陷入這樣的境地；將疼痛加於他人，這樣自己也變成行刑手。」

那一晚我十分癡呆。

只是聽。

我沒有聽過這樣的聲音：群眾的呼喊，深海與松濤那麼深的聲音。防暴警察推進時拍打盾牌的聲音。夾着幾句清晰的粗口。

燈光暗昏。

群眾奔跑逃走，一個人叫我：「乜女，走快啲。」

一直沒看手機。一直沒有走入任何商場，因為見到通道狹窄，一旦被圍，十分危險。一直在街上。

事後想，或者我過於聰明的，不想知道商場裏面發生什麼事情？

如果我知道，我會走進去嗎？

商場很早已經封鎖，不能進。我不知道也不能走。

因為我知道創傷。請諒，請容許。

癡呆是因為我知道。暴力的受害者，身體的創傷，很快痊癒，我們的身體很頑強。但心靈十分脆弱。

從此生活在恐懼與懷疑之中，永不痊癒。

從此無法信任，無法接近，無法愛。

集體的創傷，戰爭，長久的衝突，需要一兩代人，才漸漸遠離。

但從來沒有長久的「太平盛世」。歷史總在安定與動亂之間反覆。

這樣或者要來的必然。他們必要經歷他們的。

離開時走在城門河邊，河水深黑。這時有涼風。

遠處閃着警車的紅藍燈，在橋上。那邊是封鎖線。

河的這岸有夫婦帶着兩個小孩在乘涼看月。

青年會見到月亮嗎，這一晚月好圓。

沒有去搭馬鐵。那個咪站在叫：沙田圍站、旺角東站有警察查身分證。

我不想給查身分證。我不想找鐵路站在哪裏。

走到封鎖線外大塞車。截下一架的士。

的士司機說，上一個客都返唔到屋企，剛落車，要行。

走走也好。天橋下那個露宿的人，蜷着身，睡了，雙腳露在被鋪之外。

天橋下的日光燈，不關，長夜白亮。

文、圖//黃碧雲

編輯//蔡曉彤

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