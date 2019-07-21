周日話題：暴力與民意

於中聯辦7月11日再次公開支持林鄭政權，及林鄭月娥7月12日「不會出賣警隊」宣言之後，警民衝突社群矛盾不斷升溫，除了沙田與上水事件以外，疑似有組織地拆毁連儂牆、滋擾社區放映等戲碼，交替出現，製造了更多的「暴力」影像。政權在「CCTVB」新聞部主管的配合下，不斷「去脈絡」地放大抗爭者的「暴力」，長時間（配以抗爭者衝擊畫面）報道林鄭和盧偉聰對「暴徒」的指摘，同時掩藏警隊與政權的惡行，例如把警員被咬手指，又或引起民眾圍打警察的前文後理——包括警隊使用不必要的暴力圍捕抗爭者，偏頗地保護或放走暴力攻擊抗爭者的「藍絲」，卻不斷追捕檢控反抗政權的「黃絲」——抹走，而建制派也「適時」提出不再發出遊行不反對通知書的建議，希望能壓下抗爭者的氣勢，挽回林鄭團隊所剩無幾的民望。

我們或可將警隊日益升級的武力圍堵，理解為一齣政權主導的「暴力」抗爭劇目，企圖逆轉民意，為制度暴力與管治失誤護航。

刻意安排的「暴力」劇目

然而，這次政權所安排的「暴力」戲碼，似乎並沒有為它掙回多少支持。沙田與上水衝突後，仍有上萬銀髮族聲援青年，電台烽煙節目中，不滿政權及警隊的民眾，遠比批評遊行人士為多，而沙田屋村居民向抗爭者拋送物資，更直接表達了民心之所向。

政權主導的「暴力」劇目之所以未能奏效，跟警隊高層的安排過於拙劣有關，讓民眾很容易看出其斧鑿痕迹。另一方面，隨着警隊的偏頗「執法」，再加上政權明目張膽的選擇性「慰問」、林鄭團隊一如既往的傲慢無能、大台毫不掩飾地充當政府喉舌，民眾也就更容易看清楚失卻合理外衣的「制度暴力」，這大概是抗爭方式走向激烈的根源，亦令愈來愈多民眾理解甚至體諒一些以往被認為是過激的行為。正如李立峯教授最近的文章指出，超過八成的「反送中」遊行被訪者認同：「政府一意孤行的時候，抗爭者採取激烈行動是可以理解的。」這種種因素和變化，削弱了政權、警隊與染紅媒體編寫的「暴力」劇目的效果，令大型警民衝突後，民意仍然沒有太大的逆轉。

政權嘗試安排的「暴力」劇目，建基的是一種對「暴力」的狹義編碼，也就是企圖把「暴力」鎖定為一種割斷於其前文後理的行為形式，例如衝擊、打鬥、推撞、對罵等等，漠視產生這些行為的社會脈絡，也掏空了「暴力」更根本的意思。

世界衛生組織對暴力的定義是：「蓄意運用物質武力或權力，威脅或傷害自身、他人或社群，導致或極有可能導致受傷、死亡、精神損害、不良發展或困苦。」（World report on violence and health）依據這種理解，民眾短暫破門攻入差不多空無一人的立會、用鐵馬佔領道路，比起150個催淚彈、平射的橡膠子彈和布袋彈、警棍扑頭、胡椒噴面，哪一種行為更容易「導致或極有可能導致受傷、死亡、精神損害、不良發展或困苦」？而相對警隊高層下令封鎖示威者離場的通道、高調攻入商場，政權強行通過壓抑自由、漠視民意的法例，哪一種行為更可能「威脅或傷害自身、他人或社群」？

此消彼長的暴力與民意

公共論述中的暴力，在過去以至現在，往往與奪取或維護權力連在一起。事實上，中港政權念茲在茲的「暴力」劇目，建基的也是這樣一種假設：抗爭者的主體意志並不存在，他們只是服從和執行「外國勢力」之命令，而民眾抗爭就等同「顏色革命」或奪權。

然而，透過梳理古希臘傳統，阿倫特（Hannah Arendt）為我們提供了另一種對暴力和權力的理解。她指出，暴力（violence）本質上的是一種命令與服從的關係，只能是工具性的，需要建構一個目的，以合理化其使用或執行。由於暴力本身缺乏認受性，因此單以暴力作為統治手段，自然無法為政權提供合法而穩固的力量（strength）或權力（power）。

根據阿倫特的分析，對古希臘雅典城邦的市民來說，力量和權力的根源，來自大多數的民意認可，不僅跟暴力完全沾不上邊，雙方更是一種此消彼長的關係。暴力不僅無法為權力背書，更因其工具性的特質，本身缺乏合法性，因此需要一個師出有名的藉口。然而，當其服務的對象自身也缺乏合法性，例如是強推條例、謊言管治、偏頗執法的香港政權，又或是不守警例、選擇性執法的警隊，採用暴力只會進一步失去民衆的認受。而當管治者缺乏民意的支持，就只能採用更大的暴力去打壓反抗，也就是阿倫特所指「政權無能（缺乏權力）是孕育暴力的溫牀」（impotence breeds violence）之意。

循這個角度思考，我們不難理解，在政權嘗試編寫的「暴力」戲碼中，為什麼總是在失卻民心的時候，便傾向使用更多的暴力，並企圖為行使暴力尋找合理的藉口，包括製造「以暴易暴」的機會。然而，要令「以暴易暴」成功掙回民意，前提必須是己之「暴」比彼之「暴」更為合理。這亦可解釋，為何失卻民心、「窮得只剩下暴力」的政權建制，總會樂此不疲地縱容或煽動各種民間暴力的擴散；也可以明白，為何「CCTVB」新聞部高層，總是無視民眾衝擊的原因和理據，只斷章取義地報道抗爭者的衝擊和暴力，而對於警方的暴力報道，則往往是在抗爭者的衝擊和暴力之後，企圖為政權提供「以暴易暴」的合理原因。換句話說，「CCTVB」新聞部高層所做的，其實是為政權的制度暴力護航，為不斷升級的警暴提供理據，因此說他們雙手沾滿鮮血，並不為過。

如何改寫暴力劇目？

當政權愈來愈依賴暴力，離民心就愈來愈遠；而當政權缺乏民意的認受，就只能更依靠暴力來維持統治。隨着政權日趨封閉官僚，以打壓代替溝通，不願意嘗試透過公共政治討論和平等對話來說服民眾、解決實際問題，以暴力來取代民意更是難以挽回。但倘若作為工具的暴力未能獲取合理的藉口，政權也就無法贏回人心。同理，當抗爭行動失卻民眾的支持，能抗衡政權暴力的力量就會被削弱；而抗爭者之所以會失卻支持，與是否愈來愈陷入主要由政權編排的「暴力」劇目也有關係。

阿倫特富有洞見地指出，真正能克服暴力的，是建基於集體民意的力量或權力，而非個人的選擇——不論是港式的「和理非」或形式上的「勇武」這二元取態。因為，力量或權力不可能變成個人的財產，只會在集體的行動和對話中，透過溝通說服而得以結集，民意認受才可能產生。

在強大的警暴面前，抗爭者以頭盔雨傘眼罩保護自己，自是很可以理解；而有合理原因地以武抗暴（例如保護他人、扶助弱小），亦容易獲得諒解和同情。然而，正如我在另一篇文章中指出，「在CCTVB一台獨大，絕大部分報紙歸邊，政府完全壟斷暴力手段（means of violence），能更有效地保護自己和同伴的方法，也許並非靠個體提升裝備、倡導勇武，而是尋求限制體制暴力的擴張……前提是，我們必須能夠說服更多的民衆支持，以增強力量／權力，從根本上壓抑暴力」。儘管在上水和沙田衝突中，由於警隊指揮的失誤和無能，令民意沒有逆轉，但假若抗爭者不小心進入了政權設下的「暴力」戲碼，讓暴力取代說服，成為抗爭的主要劇目，未來仍是令人憂慮的。

不同於中國大陸，當代香港仍然保留了一定程度的遊行集會結社權利，而資訊流通相對自由的傳統媒體和網絡平台，亦為民眾提供一個公共對話的空間，讓建基於溝通說服的民眾力量或權力，得以孕育，有助我們走出這種利用暴力壓抑民意，從而激化更大暴力的戲碼。

當政權千方百計製造更多暴力的時候，記住唔好陪佢癲。

文//許寶強

編輯//楊焜庭

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