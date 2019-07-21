7‧1遊行完約晚上十點我和P跟C行到立法會的煲底，當時氣氛已很緊張，但我們不知玻璃已經破了。我們在抗爭的人群內走了一個圈，就退到外圍坐了一會，有示威者大聲說：「警察很快會來清場，要走的就快啲走。」這時已知道有人衝了入立法會，有學生說要留守支援他們，說的人聲線哽咽。這時我收到家人的短訊催促回家，我和C決定離開，P想留下。我和C就趕快往灣仔方向走去，走到佔領區的盡頭我回望人群心裏有點難過，這時我看到地上一堆被撬起的磚我很困惑很怕又有流血衝突發生，但竟不由自主地蹲在地上取了一塊放入袋中離去，磚並不是用來掟人，而是我需要一點重量。當小巴飛馳離開港島的路上我的心仍有點驚惶，萬一被搜到，我就是暴徒。（#自毁傾向，與物質結合）

文、圖//白雙全

編輯//蔡曉彤

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