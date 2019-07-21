【明報專訊】7‧3我回到煲底（立法會外示威區），群眾已撤退，工人開始清理現場。我聽到保安跟換更的同事說：「不要阻止參觀的人，由得他們拍照。」我從一堆廢棄物中取走了幾句標語、兩三把雨傘、一個爛頭盔、一條USB線和幾片保鮮紙，我擔了張櫈走近平日群眾高唱Sing Hallelujah to the Lord的柱子，我站上去把十字架的兩條膠紙慢慢撕下來保存在一個預備好的膠袋上，還在地上拾了幾片玻璃碎。我把玻璃碎清洗乾淨消毒放在一個密實袋內，每日拿出一片放在手心握實，慢慢讓手感受和觸摸玻璃碎片平滑的表面和鋒利的邊緣，我不用眼看，只讓手指輕輕觸摸碎片鋒利的位置游走在割傷與不割傷之間的感覺，另一隻手在畫紙上記錄。
7‧1遊行完約晚上十點我和P跟C行到立法會的煲底，當時氣氛已很緊張，但我們不知玻璃已經破了。我們在抗爭的人群內走了一個圈，就退到外圍坐了一會，有示威者大聲說：「警察很快會來清場，要走的就快啲走。」這時已知道有人衝了入立法會，有學生說要留守支援他們，說的人聲線哽咽。這時我收到家人的短訊催促回家，我和C決定離開，P想留下。我和C就趕快往灣仔方向走去，走到佔領區的盡頭我回望人群心裏有點難過，這時我看到地上一堆被撬起的磚我很困惑很怕又有流血衝突發生，但竟不由自主地蹲在地上取了一塊放入袋中離去，磚並不是用來掟人，而是我需要一點重量。當小巴飛馳離開港島的路上我的心仍有點驚惶，萬一被搜到，我就是暴徒。（#自毁傾向，與物質結合）