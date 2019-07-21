血腥使人惡心，這是常人的自然反應，白雙全要用袋走一塊磚頭來自療，而當日身處沙田示威現場的作家黃碧雲，且形容自己癡呆了，她發給友人的短訊後來在網上廣傳，當中一句說：「或者比較接近暴力。到臨界點，我就會癡呆，一片空白。」我們邀她寫，交來的文章第一句是「梁天琦及其同案被重判，情債大家一起還」。粗話她不說的，現場卻是震天價響，背後那股怒憤除了埋身肉搏的警察，政府中人聽到聽進去幾多？她疑惑，也如實在文章裏放了一些，我們不得已依例改成一二個×，是的，守法的和諧有時會顯得讓理性蓋掩感性。

有一二作者私下說，現在是舉筆維艱了，憂慮也不想見到仇恨的螺旋有日脫韁。許寶老師的文章分析了至今暴力之蓄放似乎仍能守住民意，但他不無憂慮，並提醒「當政權千方百計製造更多暴力的時候，記住唔好陪佢癲」。至於馬嶽教授的大哉問，應該是廣大心如鉛重的港人共同擁有的黑人問號了，這場「世紀豪賭」，會讓香港輸成怎樣？安徒則執著於近日建制陣營的種種反應，那些怪罪通識科的指摘，回溯到教育的維穩抑或去殖，尾後警告：「由『反智主義』滑向『反知識分子』行動只是隔一步之遙。」

文//黎佩芬

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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