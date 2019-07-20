旅遊情報：答問卷隨時免費飛韓國

韓國觀光公社公布今年上半年的港人遊韓數字，其中農曆新年和復活節長假期都有明顯增長，4月遊韓人數比去年更升逾一成，可見遊韓熱潮持續。為吸引更多旅客到韓國旅遊，韓國觀光公社特別推出「賞里遊韓活動」優惠：首先，凡於8月1日至10月20日由港澳出發往韓，並乘搭指定11間航空公司前往韓國自由行（首爾需同時參加一天團），可於即日至9月20日到「韓友營」網站（www.koreaplaza.hk）登記換領「遊韓Jetso」，禮品包括：觀光巴士半價優惠券、8天4G 10GB韓國數據卡、交通卡及旅遊指南等，禮品先到先得，送完即止。

另外，「激FUN大抽獎」活動將送出總共22套香港韓國來回機票（仁川、釜山、濟州或大邱）及旅行社禮券$500，只要登記成為「韓友營」會員及完成網頁問卷，即可參加抽獎，隨時贏得免費遊韓機會（查詢「韓友營」網站）。

最後，「賞里遊韓活動」聯同多間航空公司及旅行社合作推出遊韓「賣飛佛」，着數包括：激筍遊韓優惠，優惠價買韓國機票及旅遊產品，如首爾單程機票震撼價低至290港元、特色體驗一天遊激減價低至138港元，優惠數之不盡，詳情留意「韓友營」網站公布。

文：Chung