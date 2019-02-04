日本高知獨有「味」力 惹火稻草烤鰹魚DIY

漁夫放下魚竿 鰹魚3秒上釣

四國被瀨戶內海和太平洋包圍，當中有四個縣：香川、愛媛、德島和高知。高知位於四國南部，幾乎包攬四國太平洋海岸，水產豐盛，而鰹魚更被譽為高知「縣魚」。鰹魚在春秋兩季游到日本海域。漁夫有一個獨特方法捕鰹魚，他們不是「一網打盡」，而是「一本釣」，將船駛近魚群後，十數名漁夫圍在漁船兩側，同時放下魚竿，一條一條的鰹魚就會上釣，據說熟手漁夫，每2至3秒就可以釣上一條魚。

高知人食鰹魚，有別一般的魚生，他們把鰹魚切成條狀，用稻草作燃料燒烤外層，然後切片食用。高知任何一家壽司店、刺身店、居酒屋的餐牌上，都可以找到「炙烤鰹魚」。位於中土佐町的「黑潮工房」，還讓客人親身體驗炙烤鰹魚的過程，拿着沉甸甸的燒烤架，把鰹魚放入稻草燃起的大火中，每邊燒約30秒即成。

為何要「炙烤鰹魚」？有人說是為了消除腥味，也有人說因鰹魚皮含寄生蟲，故用火燒烤外皮將寄生蟲殺死。無論如何，外熟內生鰹魚，可佐以葱、洋葱、蒜、紫蘇，是高知人家常食物。

好山好水好米 釀造限量大吟釀

除了鰹魚出名，高知人飲酒量在全國排名向來名列前茅。高知有18家釀酒廠，在四國四個縣中數量最多。導遊解釋，其中一個原因是高知人愛酒；另外，因為高知過去交通不發達，當地人想飲酒，唯有自給自足。

高知在日本47個縣中，森林面積比例最高，好山好水，當然會釀製出好酒。當地不少釀酒廠都設有參觀導賞團，「醉鯨」是其中一家，釀製日本酒由選米開始，至磨、洗、蒸、發酵，每一個步驟都嚴格控制，指定溫度、指定時間，一絲不苟。每年秋天收成稻米後，整個冬天就忙着釀酒，春天完成所有工序，夏天酒廠就是半休息狀態，只做機械維修保養。

醉鯨生產線中，最矚目是每年限量生產的1000瓶純米大吟釀，每瓶售價21,600日圓（約1560港元），工場長上田正人解說，這瓶酒選用兵庫縣山田錦出產的米，打磨70%剩下胚乳釀製而成。

人民「廚房」盡嘗地道美食

介紹高知美食，不能不提弘人市場（Hirome Market）。位於高知市中心的弘人市場，就像一個熟食中心，有超過60家食店，由高知鄉土料埋，如炙烤鰹魚、炸番薯條、炸海苔天麩羅，以至拉麵、和牛、刺身、各國美食、清酒、啤酒，一定找到美食填飽肚子，弘人市場被稱為「高知廚房」。

在這裏，可以見識高知人率性豪爽不拘小節的性格，場內不設劃位，市場內的餐桌是共用，客人找到空桌子，甚至與陌生人搭枱，然後到各店買喜歡食物，充滿派對氛圍。導遊說，弘人市場是當地人聚腳開餐的地方，一星期總有一兩天，下班後與同事一起大吃大喝。

◆黑潮工房

地址：高知縣高岡郡中土佐町久礼8009-11

網址：honjin.or.jp/koubou/index.php

◆醉鯨

參觀收費：500日圓（約36.2港元，網上預約）

地址：高知縣土佐市甲原2001番地1

網址：www.suigei-net.com

HIROME（弘人）市場

地址：高知縣高知市帶屋町2-3-1（JR高知站步行約20分鐘）

文：鄭寶華

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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