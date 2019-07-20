e新知：智能垃圾桶、廁所 雲端監控省人手

今次為政府出謀獻策的衛安公司，一向從事保安服務。方案集合科技和大數據而發展出來，例如智能垃圾桶，隨着城市人口愈多，垃圾桶爆滿的問題便愈嚴重，這是管理上出現問題的最佳證明。若在垃圾桶加入智能元素，可解決不少問題。

偵測垃圾量 爆滿自動壓縮

這個智能垃圾桶功能多多，它設有盛載量感應器，運用超聲波來偵測垃圾量，並把資料直接傳送至雲端作實時監測。當垃圾量超標，垃圾桶的廢物壓縮器便會運作，容量因而比一般垃圾桶多8倍；但當感應到有物件正放入垃圾桶時，則會中止廢物壓縮器運作。安全感應裝置亦能偵測垃圾桶溫度，若發現過高便會啟動滅火裝備及通報管理團隊。而為了解決電力問題，垃圾桶頂部設有太陽能板，就算沒有電的郊區都能正常運作。智能垃圾桶的成效方面，根據澳洲的使用數據，收集垃圾的頻率可由每6小時1次減至每周1次，而且能根據雲端數據，更有效調配人手來收集垃圾。

除了智能垃圾桶，方案供應商亦提出洗手間衛生方案，以物聯網（IoT）系統來減省人手。洗手間可設感應接收器，計算使用人次之餘亦可量度異味水平，當達到一定水平時，便通知管理人員去清潔。洗手液及衛生紙供應器亦可加入智能元素，當消耗至預設水平後，便會通知管理人員補給，同時亦對使用人次、物品用量等數據加以分析，更方便管理人員調派人手。

根據方案供應商指，智能垃圾桶及洗手間衛生方案的技術，亦適用於其他回收裝置上。早前他們與地球之友合作，為回收箱加入智能感應裝置及動感感應器，前者偵測回收箱內的盛載量，後者則可拍下放入箱的物品，當出現可疑物品時可立即通知管理人員應對。

文：勞耀全