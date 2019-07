沙發薯：不認命 改寫歷史

根據《衛報》報道,自2014年起在英國針對LGBTQ社群的hate crime(仇恨罪案)大幅增加。今年5月底在倫敦巴士上被5名年輕人襲擊的女同性情侶的故事便在社交網絡上被廣傳,引起各界關注。剛好新鮮熱辣出爐的英國社會態度調查訪問2884人,發現接受同性性行為的人數下跌,是自1984年後首次,總共有三成受訪者反對同性戀。

面對如此趨勢,7月首個周末的倫敦Pride遊行就更具意義,BBC亦趁勢重播其一系列有關LGBT的電視節目,包括Prejudice and Pride: The People's History of LGBTQ Britain,一個借普通人的口述歷史及故事去將歷史重演的紀錄片系列。節目是為英國同性戀行為非刑事化50周年而製作,透過訪問不同LGBT群組的人,了解英國在非刑事化後50年的LGBTQ歷史。同性戀者在非刑事化前當然是過街老鼠,舊社會對同性戀充滿誤解歧視,警察亦乘着民意處處針對,落力把他門拘捕。諷刺是1967年將同性戀行為在私人地方非刑事化後,因同性戀而被捕的人數比未非刑事化前還多增六成,因而激發LGBT平權運動Gay Liberation的發展。

酒吧調情足以被入罪

1980年代愛滋病疫情爆發後,社會對同性戀的支持開始插水,1987年英國民調發現10個有9個受訪者認同同性之間的性愛是有問題的。1990年代警察亦「順應民意」,不止處處欺凌同性戀者,更視他們為敵人以及「交數」的好幫手,積極到酒吧公廁等同性戀者愛流連的地方拘捕他們,當時在酒吧調情已足以被入罪。

幸好,千禧年後LGBTQ平權運動大幅發展,2013年英國(不包括北愛)終通過法案,將同性婚姻合法化。現在縱使遇有極右運動的阻攔,LGBTQ平權運動亦是算大有成績,數以萬計的市民每年在世界各地亦參與平權遊行。LGBTQ社群能夠光明正大走在街頭,其實是經歷了長年累月的忍辱負重,經過無數抗爭與犧牲才得到的成就。

也不過半世紀前,警察還對同性戀窮追猛打,警察代表可在電視訪問中表達對同性戀的不屑,大眾都覺得情理俱備,不予同情。風水輪流轉,今時今日恐同是人民公敵,歐美警察都大力支持平權遊行,更不乏LGBTQ警驕傲參與。一時的罪行,也只不過因為政府與法律追不上時代的改變。同一件事,不同時間,不同context,意義也就完全不一樣了。

改變社會的事,從來不會一夜間發生。昨日被視為「大逆不道」的事,亦可透過持續的抗爭在最終討回公道,當中必要有不同形式的犧牲與血淚。只要繼續相信,繼續抗爭,我們就可以扭轉命運,改寫歷史。

文:陳Damon(chandamon.com)