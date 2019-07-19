旅遊情報：「觀光護照」帶你暢遊宜蘭

自2006年雪山隧道通車後，好山好水的宜蘭，成為台北市民最便捷的假日休閒旅遊地，旅遊業發展漸見蓬勃，吸引大量遊客到訪，龜山島賞鯨豚、幾米廣場打卡、礁溪泡溫泉、蘇澳泡冷泉、三星鄉摘葱吃葱餅等都成為旅客最熱中參加的旅遊活動。供住宿的設施也愈開愈多，其中大量特色的民宿開辦，不單提供舒適住處，也提供體驗宜蘭人深厚人情味的好機會。

為了方便旅客遊宜蘭，宜蘭縣民宿協會特地出版了《宜蘭旅遊觀光護照YILAN PASS 2019/2020》，全書共88頁，除了一般實用資料，還包括全宜蘭縣共12個鄉市鎮的人氣景點。此外，新書特別以五大主題形式規劃了超過10條小旅行路線，包括「親子遊樂」、「文化體驗」、「親親大自然」、「打卡熱點」、「吃喝休閒」，以一天遊為目標，提供最新的特色宜縣旅遊資訊，另還包括特選民宿精選推介及各式住宿及優惠折扣券，為旅客省錢又省下不少規劃行程時間，絕對是宜蘭旅遊好幫手。

《宜蘭旅遊觀光護照YILAN PASS 2019/2020》

售價：$88（中環大業藝術書店）

查詢：2524 5963

文：CHUNG