有一日，我們坐車去布魯克林唐人街飲茶途中經過一個很大很漂亮的墳場，老爺告訴我這個墳場名叫Green-Wood Cemetery，已經有差不多200年的歷史，我立即表示很有興趣參觀。事有湊巧，老爺的摯友肥Bob叔叔醉心研究此墳場的歷史和故事，老友致電，Bob叔叔即爽快答應第二天帶我們去參觀。

墓園盡顯「人人生而平等」憲法精神

來到大門口，看着這個氣勢磅礴的牌樓覺得似曾相識，原來設計牌樓的人同時負責設計曼克頓中央公園裏的建築，難怪熟口熟面。話說19世紀初期，由於人口膨脹，原本設於曼克頓城內各大小教堂旁的墓地已經不敷應用，對公眾衛生構成威脅。社會賢達於是在市郊尋覓合適土地建立墓園。墓園所在地距離曼克頓只有數公里，一萬多年前冰川退卻時將砂石堆存於此，形成小山丘，並不適合耕種和建屋之用，原本用作牧場。賢達斥資買地後成立非牟利機構，確保經營墳場所得全部用作維修保養之用，故此墳場雖老，但絕不殘破，有專業園藝公司打理，維修項目不斷。墓園成立至今有超過60萬人長埋於此，其中不乏名門望族，也有普通升斗市民（亦包括一名因公殉職的華裔消防員），盡顯美國「人人生而平等」的憲法精神。

其中這個浮雕墓碑最感動我：丈夫出門上班，太太（和小狗）站在屋前道別，右邊遠處是他上班搭的電車。不料道別竟成永別，丈夫下班回來發現太太猝逝。為了永遠記着這一幕，他重金禮聘當時有名的雕刻家製作這個精緻的墓碑，立碑後他每星期到來懷念，直至25年後他亦長埋於此，再次跟太太雙棲雙宿。

文：彭凱恩

（gogreenhongkong.wordpress.com）