1. 當初在什麼契機下開始認真跑步?

以前從沒想過自己會跟跑馬拉松扯上關係，直至數年前第一次有品牌贊助我去挪威跑了人生第一次半馬拉松，那次跑得很吃力；後來，不知是否命運的安排，抽籤得到去東京跑全馬的機會，於是開始為期6個月的訓練，但比賽也跑得相當痛苦，抽筋、哭泣。自此開始，視跑馬拉松為一項挑戰、堅持和信念，很想認真了解跑步是怎麼一回事。兩個月後，我便修讀長跑教練證書課程。

2. 跑步為你帶來什麼改變?

我以前很沒自信，常因怕變胖而節食，試過一日只吃一粒糖，身形沒有肌肉也沒有脂肪，顯得沒精神和血色。自從練跑後已不再擔心變胖，飲食習慣回復正常，偏向清淡。一些壞習慣如夜生活、喝酒都戒掉了。

3. 愛上運動後，衣著有否改變?

有，現時常穿leggings和波鞋，百搭易配襯。

4. 除了有時兼顧幕前的拍攝工作，現時你的生活日程是怎樣的?

每天起牀便會教班，或處理studio營運業務大小事情，夜晚有時教班或作恆常的練跑。

5. 進修跑步令你學到什麼?

任何運動都有技巧，學懂技巧才不易受傷，跑步都是一樣，跑步的姿勢、腳掌落地的位置、力度等，都有講究。後來發現健身與跑步也有關連，於是兩三個月後修讀健身教練課程，再進修TRX（懸吊訓練）、HIIT（高強度間歇訓練）、伸展、營養學等範疇。

6. 你如何定位自己?

我的lifetime goal是想做一個influencer，影響更多人做運動，改善飲食、生活。這些改變會伴隨一生，令人開心、少病痛。

7. 最近遇過最大的挫折是什麼?

今年5月初，studio由中環搬至鰂魚涌，裝修師傅拖延進度近10天，為了追上進度令學生可以來上堂，唯有自己親手做，每日由朝到晚跟朋友一起趕工，合力髹牆上漆、砌架、鋪地墊等，很辛苦！完成後還病了一場，近1個月沒有練跑，荒廢了練習，至今仍未能回復狀態。

8. 近期目標是……

鰂魚涌有適合練跑的路線，我打算9月開辦跑步訓練班，將會開始招生。11月我會參加一個馬拉松比賽，目前積極練習備戰。

9. 你認為什麼是美?

健康、做運動，就是美！美不是看外在，相由心生，內在的自信、正能量，會令人散發氣質和魅力。

10. 有什麼東西的價值被人高估了?

樣貌。好多人會憑外表判斷一個人，但一個人內在擁有的自我價值更加重要，例如不斷學習、令自己進步的精神！

■Profile

梁諾妍（Inez Leong）

31歲，大學在加拿大修讀Economics和Media Studies，畢業回港後任職模特兒，其間不斷跑步、進修，轉營成為跑步及健身教練，2017年開設Fitnez Studio。

化妝：Chris Lam

髮型：Jamie Lee（Hair）

文：吳穎湘

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com