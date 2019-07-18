Showcase：喚醒都市人靈魂 演繹街頭冷漠文化

Demna Gvasalia改變作風？

如對Demna稍有認識，就知他的創作往往離不開「街頭」與「玩嘢」兩大元素。無論為Balenciaga設計的首季，抑或來到最新推出的2019初秋系列，他也從未放下這兩大規條。初當上品牌的領軍時，他比較喜歡使用怪誕誇大的剪裁、嶄新物料、搞鬼聯乘企劃來表達個人出位理念，例子有2016秋冬的革新超大碼輪廓羽絨服；2017春夏出現本應只見於泳衣上的SPANDEX彈性布料，滑稽地應用於女裝成衣上；2017春夏男裝的誇張墊肩西裝；2018春夏與Crocs聯乘推出的「低品味」厚底涼鞋。以上足證他的搞鬼念頭總是源源不絕，但來到品牌最新發布的2019初秋系列，卻沒有如往常般「衣不驚人誓不休」，難道Demna改變作風？

人總依戀過去的美好，Demna卻猶如借2019初秋系列提醒我們：只要用心感受當下，會發現最好的就在身邊。嘗試不要只追求新鮮感，回顧過去數年的設計，再反覆細味就會有所發現。今季雖沒有過於浮誇的新作，但以住令人側目的設計已成為主流，主題理念亦比過往每一季更具「街頭」感與心思。

此系列要讓觀眾體會都市人的機械化生活、在喧鬧城市中感到的街頭冷漠。2019初秋系列的廣告片早前已公開，在1分37秒的片段中（右下圖），模特兒化身城市街道上的途人，彼此沒有話語或目光接觸，神情木訥肅殺，只匆匆忙忙走在繁忙的道路上，以上畫面已能略知設計師有意借本季反映真實的城市氛圍及面貌。再仔細看看那97張造型硬照，每套完整的設計服飾中，手提電話、耳筒均成為大部分模特兒的重要道具。這說明種種設定與鋪排，最終也只得一個目的——喚醒都市人的靈魂。Demna一向愛用衣飾細節論述街頭文化，今回便利用街頭場景演繹真正的「街頭」文化，主題上緊貼社會議題，彷彿有種教育民眾的潛在意圖。設計師只是用了另一種方式展現創意，令整個系列邁向更高層次，不失內涵與個性。

貼地設計拉近時裝愛好者距離

再說回設計本身，那些棱角分明的誇張墊膊的歷史也大有來頭。有說始作俑者是英王喬治一世，並於二戰後由意大利設計師Elsa Schiaparelli發揚光大。說法眾多，卻有一點可以肯定，曾經在1980年代大熱的特大寬肩設計，近年再令全城追捧，這股潮流趨勢的形成絕對歸功於Demna。自他為巴黎世家推出2017春夏男裝系列後，打後每季總有線條硬朗肩線的設計，而且每每利用各種新穎手法來處理「肩膊」輪廓，逐漸由被大眾抗拒變成深得人心，有圓鈍，也有筆直；有誇張，也有較平實的。最新一季，Demna正正有意將「平實」兩字放諸於系列當中。

雖然系列中部分單品仍保留着寬闊的肩線特色，但其向橫伸延的闊度明顯減少，視覺上溫文得多。這處理並非設計師「玩到無嘢好玩」，而是一種「approach」策略，嘗試以親民貼地方式拉近與時裝愛好者的距離，造就更多互動空間。除肩膊部分，大膽的色彩運用同樣是一大亮點。例如鮮艷的樽領毛衣、藍紅格紋拼湊而成的套裝、品牌名字的密集圖案、能蓋半邊臉的藍色羽絨等……讓人不得不誇獎Demna對色彩的放任大膽。只能說，每位設計師也有選擇顏色的權利，卻非每位也擁有選對顏色的天賦。Demna，請繼續譜寫專屬巴黎世家的彩色世界。

文：王海燕

模特兒：Joao G（Quest Models）

化妝及髮型：Chris Lam、Tang Pui Yan

編輯/陳淑安

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