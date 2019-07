黑白線畫3人組 大腦出租 創意橫溢

【明報專訊】「If you are not doing what you love, you are wasting your time.」對創作人而言,這句話彷彿太理想,但若然放膽實踐,其實也非想像般「離地」。充滿熱誠的創作人,總不甘心只為生活、生存而苟且工作,本地插畫設計組合Brainrental的3名「大腦」創辦人,示範了創作(搵食)路途上,也能做自己喜歡的事,更幸運地遇上一個又一個知音。