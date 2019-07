The Buzz：「可持續」打破素材困局 品牌玩盡創意 時裝親親環境

一提起Salvatore Ferragamo,人們會聯想到荷李活、柯德莉夏萍,多款專利鞋踭如Wedge,以及為Judy Garland設計的Rainbow鞋款等。創辦人Salvatore Ferragamo是眾多鞋履設計師中,少有地科學化的一人。他在美國念過解剖學,明白鞋履舒適與美觀並重的重要。另一方面,他亦積極地申請專利,保障自身的知識產權,是當時歐洲設計師中少有的舉措。

戰後開源 研發科學化素材

Salvatore Ferragamo在創立品牌時,先後經歷了兩次世界大戰。第一次,他到了美國,剛好避過了以歐洲為主的戰地。但第二次,他先在戰前經歷破產,隨後即面對良好素材短缺的戰爭副作用。他應戰的方式是窮則變變則通,開發非傳統製鞋素材,如以包糖果的玻璃紙編網製作鞋面,又或是用水松作為鞋踭物料,甚或以魚皮作鞋面皮革,以開源方式打破素材困局,為品牌建立可持續而科學化素材的研發基石。

雖然背景不同,以前Salvatore Ferragamo面對的是戰爭,而品牌現在面對的是環境問題,但如何開源以打破物料限制,同樣是品牌發掘出路的必要思量。展覽策展人之一Stefania Ricci,以Sustainable Thinking為主題,一方面將品牌與可持續發展的歷史連結,另一方面呈現品牌的當下發展。

藝術裝置 傳達環境問題

整個展覽共分為10個主題,最有趣的地方是以藝術品而非品牌自家作品開展。展覽入口,可見到Pascale Marthine Tayou製作的裝置Invasion,以飲管接駁而成的膠雲、刻有經緯坐標的木柱及水晶塑像,展示人類當下面對的塑膠問題。同場亦有以可持續發展為本的藝術家Joseph Beuys作品The Defense of Nature。「我認為藝術是最能夠有效傳達主題的媒介,所以在展覽中加入多個以可持續為主題的作品。」Museo Salvatore Ferragamo館長Stefania Ricci說。

整體而言,展覽策展方式涉獵不同範疇及媒介,包羅時裝、鞋履、藝術、物料研發等,同時歸屬到社會革新、創新、多元文化等主題。以時間為參觀視點,可以看到意料之內的Salvatore Ferragamo及其素材主題,展示品牌庫藏;意料之外的則是加入其他時裝及鞋履設計師的作品,包括Christopher Raeburn的升級再造服飾、Nous Etudions的黑茶纖維外套,呈現時裝設計工業的當下步伐。Stefania Ricci說:「每個空間針對特定主題。如Salvatore Ferragamo and his material,在尚未有環保概念的1930及1940年代,他已有這樣的巧思。在當時的法西斯主義下,創新纖維和紡織品成為宣傳國家主義的工具之一,亦回應了1935年被經濟制裁的實况。其後戰爭爆發,皮革主要用來製作軍靴,於是Salvatore Ferragamo只能用其他素材製作鞋履。而其他部分如Transformation,談升級再造;Craftsmanship and Social fashion,則探索傳統工藝如何與升級再造結合。最後,以Back to Nature作結,希望能帶來正面積極的視野,面對未來的挑戰。」

回收棉花菠蘿葉纖維 升級再造

除了美觀,舒適與否亦是時裝重點,素材自然成為另一個設計師及穿者能否接受綠化時裝的重要元素。細看策展名單,會找到時裝科研顧問機構C.L.A.S.S.(Creativity, Lifestyle and Sustainable Synergy)創辦人Giusy Bettoni的名字,為展覽帶來不同新種素材。例如由Felice De Palma製作的產後廢材再造絲、用上回收棉花製成的ECOTEC,又或是用上菠蘿葉纖維製成的Piñatex。展覽除了陳列原材料樣本,同時將布料化為布景,讓觀眾能直接觸摸感受布料質感,明白再造素材的技術成熟程度與主流素材相差無異,提高大家選用素材的信心。「我們設有Exhibition Scientific Committee篩選當中的設計師及新種素材,當中專業人士包括策展人Sergio Risaliti、綠色時裝設計師Marina Spadafora等。當中涵蓋多個方向,如修復(recovery)、有機物料、升級再造,以及布料與社會之間的關係(social fabric)。」Stefania Ricci說。

玉米洋麻製環保運動鞋墊

當然展內也可以看到品牌的作品,如現任品牌創意總監Paul Andrew用上回收膠樽布料製成的晚裝,亦有家族成員Maria Sole Ferragamo以剩餘皮革製作的晚裝。展覽以外,品牌亦在研發產品方面貫徹可持續發展,如2017年春夏便推出用上橙纖(Orange Fiber)製作的Twin-set,亦剛推出了42 Degrees可持續別注系列,包括由玉米、洋麻和羊毛等有機纖維製成Fussbet鞋墊的運動鞋,及以回收膠樽製成的紗線製作混色緞帶,秉承品牌創辦人的環保意識。

