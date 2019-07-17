布鞋配搭﹕多變帆布鞋 隨意配搭 突顯自我追求

「布鞋的設定就是多變，配搭可能性大。」休閒的場合固然是帆布鞋大放異彩的地方，但若要出席稍為正式或隆重的場合，Felix認為搭上一身合襯衣著的帆布鞋，有畫龍點睛的作用，「布鞋配上不同類型的衣服時，會有調和作用。翻開日本男裝雜誌，不難發現styling喜歡以布鞋作配襯物，它特別在於能夠中和造型感覺，例如穿老正西裝襯一對黑白色布鞋，能突顯穿衣者的自我追求，不一定要西裝搭皮鞋、休閒便踢拖。看起來更有個人風格，而非為了場合而勉強穿上西裝。」但他強調，「整套衣服當然要適合自己身形，色系也要配襯一番。」

「買歐製帆布鞋 像體驗歷史」

眾多歐洲品牌中，他最喜歡捷克品牌Fern和斯洛伐克品牌Bata Heritage，「我喜歡毋須綁鞋帶的設計，有很多slip on款的Fern自然是首選。Bata Heritage的款式也令人印象深刻，例如去年有對麂皮帆布鞋，沒有易起毛粒、吸水的缺點，質料十分講究。」歐洲製帆布鞋的復古味和年代感，亦深深吸引Felix，「買這種鞋不止是因為款式或價錢公道而買，了解到鞋子的做法、技術後，更像是買了一個體驗，一段歷史回家」。

文：宋霖鈴