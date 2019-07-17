Interest﹕古法製造低污染 冷門古著 歐製帆布鞋

利時商場4樓的Quarter416，是家只賣歐洲製帆布鞋的小店。雖然地方淺窄、近百對鞋子堆放在只有約100平方呎的空間，卻沒有一般鞋店焗着的膠味、鞋味，「西班牙製的甚至有股香味！」店主湯健鵬（阿鵬）說。

鞋有香味，是因為這些歐洲製帆布鞋只用天然染料，鞋底是天然橡膠，不含化學物質，符合歐盟要求，「我鍾情這些鞋，是因為它們古法製造，品質好，而且用料及生產過程對地球環境影響極少，有vegan shoes的稱號」。

情迷古著 太平洋玩到大西洋

1999年，阿鵬仍是香港理工大學學生，情迷古著的他，用grant loan開了這家店。他已不太記得為何要把名字取名為Quarter，只記得開店時他賣自己情迷的古著衣服，其後再轉賣Vans、Converse等大路帆布鞋品牌。2012年，阿鵬開始引入當時在香港不為市場認識的歐洲製帆布鞋，從斯洛伐克、羅馬尼亞、捷克、西班牙、法國等地，嚴選品質和款式俱佳的貨源。到2016年，他再去蕪存菁，全店獨沽一味只售歐洲製帆布鞋，「其實我玩的依然是古著，只不過從美國vintage變成歐洲vintage罷了。從賣人人認識的牌子，變成賣人人都不認識的牌子，但當然，它們本身在歐洲是很有名的」。

以店中主打的斯洛伐克品牌Novesta和ZDA為例，這兩個在1930至1950年代創立的品牌，都可由1930年代尾，歐洲製鞋業之父Jan Antonin Bat'a在斯洛伐克設廠說起，他帶來的帆布鞋獨門技術很快被各大品牌相中，成為帆布鞋市場主要的生產商。時至今日，Novesta和ZDA的每雙鞋子依然在斯洛伐克原廠由製鞋師傅人手製作，所用原料、製作過程都和Bat'a當時創立工廠時使用的相同。

天然橡膠富彈性 耐穿耐用

Vintage吸引，不僅因為表面那道「復古味」，更因其傳統智慧工藝，以及耐穿耐用的優點。阿鵬隨手拿起陳列架上的一隻鞋，把鞋子向內一屈，便摺成一個V字，可見鞋底十分富彈性。「採用天然橡膠鞋底是歐盟要求之一，這些膠的八成材料來自樹木，所以非常柔軟。」這些橡膠，會先用歐洲的硫化技術處理，即於溫度達130度的焗爐處理40分鐘。在斯洛伐克和捷克製造的鞋，更會以當地獨有的熱熔技術，讓橡膠鞋底與帆布鞋面透過熱力接合，過程中不用化學膠水。「別的帆布鞋可能只穿一陣子，前足位置的鞋邊已爆開。這些歐洲品牌以熱熔技術、天然橡膠造鞋，襟用得多。」

看完橡膠鞋底再看帆布鞋面，「當帆布被置於缸中染顏料時，東南亞、大陸等地廠家為求染得快、節省成本，一般都會用化學助劑，讓帆布快速吸收顏料。但歐洲製帆布鞋使用天然染料，不含化學物質。」若然鞋子有皮革部分，也不會用含化學物質的人造皮。

堅持手工製造的人情味，亦是流水式機械製作無法媲美的地方。鞋邊的熱熔膠漬，是廠房老師傅以人手將鞋底和帆布鞋接合的痕迹。阿鵬又指，這些廠房仍沿用半個世紀前使用的金屬模，把膠注入去，待它冷卻，周而復始的做，「無論製法或外觀，這嚿膠很可能與60年前的那嚿一模一樣」。

推廣心頭好 認識新知己

除了復古款式，Quarter416與歐洲品牌合作推的crossover款式，貼合港人潮流又不失歐洲特色更為吸引客人。例如和羅馬尼亞品牌ALLX最近合作的海軍款，「你看這對，說皮鞋又不皮鞋，說布鞋又不是布鞋，皮包布般。襯闊腳褲、日本牛都很合適」。這些crossover款式全球只在Quarter416有售。2012年，這些歐洲鞋子在香港還是默默無聞。7年來，阿鵬慶幸漸漸「儲落」一批熟客，懂得欣賞自己的心頭好。將自己一手發掘的好物推而廣之，當中的滿足感非筆墨能形容。

■Quarter416

地址：尖沙嘴利時商場416舖

查詢：9482 6334

文：宋霖鈴

編輯/陸亮瑋

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