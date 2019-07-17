網絡安全﹕智能家居設備的安全風險

日漸成趨勢 引伸問題增加

不得不承認智能家居是近年的新趨勢，而現時有很多智能家居系統的設計，會以數個家中不同的設備，以及一個雲端控制平台所組成。在設備方面，包括人體感應器、門窗感應器、智能電源插座、無線開關電掣、窗簾升降開合、可調節光暗電燈、冷氣調控、操控門鎖等，包羅萬有。為方便操控，這些設備都可能內置不同的無線網絡技術作為通訊之用，令這些設備可以透過網絡上載數據及接收操作指令。而大部分的廠家都會把這些數據，存放在雲端平台上，並且透過這個平台，讓用戶可以自行查詢各設備的當前狀態及所發出指令，亦因為這個功能，用戶只需要透過瀏覽器或手機應用程式，便可進行遠端操作。

雖然這種設計令用戶的操作更加方便，但其實智能家居系統自發展初期開始，便不斷地出現來自各大小廠家的問題。出現過的事故，大部分是發生在設備的設計上、沒有加密網絡通訊及服務平台上，更引證了著名的梅菲定律：「任何可能出錯的事都一定會出錯」（Anything that can go wrong will go wrong）。例如早在2003年時，有一牌子的智能電燈泡，黑客可攻擊該燈泡導致持續停電。

近年亦有無數分佈在世界各地的IP Cam被入侵，私隱被侵犯。也有雲端平台因認證欠佳，黑客可以輕易冒認用戶身分，控制整個系統。

問題多多，但廠家並沒有汲取歷史教訓，以這次事故為例，出現保安問題的地方便是供應商的雲端平台，未能做足保安準備措施，引致漏洞可被利用。而發現安全漏洞的人員，在公開漏洞資料前已經通知了廠商，但在預設的期限前，廠商並沒有作任何回覆、跟進及採取補救措施，所以把漏洞資料公開。

沒即時補救 用戶小心選擇

智能家居日漸普及，為用戶帶來了便利。可是現時廠商只專注於功能發展，而忽略了網絡安全及私隱保護。所以用家在選擇產品及系統時，要向廠商多了解一下他們如何保障客戶，減低客戶被黑客入侵的風險。

文：楊和生（香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人）