新品推介﹕旗艦級流動播放器升級進化

除了音效晶片升級，SP2000在其他方面亦有所提升，其中內置容量由上一代的256GB，升級至今代的512GB，而新機亦支援最高512GB的外置microSD記憶卡，令到播放器的最高容量達到1TB。此外，由於音樂晶片升級，新機亦支援最高32bit/768kHz PCM/DSD512硬解播放，同時亦強化無線接收能力，支援雙頻Wi-Fi無線連接（2.4Ghz及5Ghz），配合三軸天線設計，加強連接的穩定性。雖然SP1000與SP2000的內置電池容量同樣為3700mAh，但播放時間由上一代的12小時，縮減至新機的8小時，不過一般使用都夠用一天。

售價：$29,980

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